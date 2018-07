Viele Bewerber vergessen diese einfache, aber wichtige Angabe im Lebenslauf 

Beim Lebenslauf ist oft weniger mehr. Dabei übertreiben es jedoch viele Bewerber - und lassen eine wichtige Angabe weg.

Der Lebenslauf soll in der Regel nicht länger als ein bis zwei Seiten sein. Gerade wer schon viele Jobs hatte, dem geht bei diesem ungeschriebenen Gesetz schnell der Platz aus. Deshalb sparen viele Bewerber an scheinbar nebensächlichen Informationen, die für Personaler jedoch entscheidend sein können.

Bewerber vergessen oft die Aufgaben und erreichten Ziele zu nennen

Eine Sache ärgert Personalentscheider immer wieder: Wenn Bewerber zwar den Jobtitel und die Firma nennen, jedoch nicht, welche Aufgaben sie in ihrem Job hatten.

"Jobtitel sind gut, aber wir wollen verstehen, an welchem Projekt ihr gearbeitet habt, welchen Umfang die Projekte hatten, und was ihr dafür getan habt, eure Aufgaben erfolgreich zu erledigen", verrät Celeste Joy Diaz dem BusinessInsider. Sie ist Personalchefin für Universitätsprogramme bei Amazon in Los Angeles und hat schon viele Lebensläufe gelesen.

Diese Angaben sind für Unternehmen nützlich

Daher sollten Bewerber unbedingt darauf achten, konkrete Angaben zu ihren geleisteten Aufgaben zu machen, etwa

zu Projekten, die sie geleitet haben,

den erzielten Umsätzen oder sonstige

Ziele, die sie erreicht haben.

Laut Karrierecoach Tina Nicolai sollten Sie dabei so präzise wie möglich vorgehen und konkrete Zahlen nennen, etwa: "Ich habe dazu beigetragen, den Umsatz innerhalb von 12 Monaten um 500 Prozent auf eine Million Dollar zu steigern, indem ich dies und das getan habe". Ihrer Meinung nach können Arbeitgeber so den Wert des Bewerbers für die Firma besser beurteilen.

Von Andrea Stettner