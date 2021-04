Lebenslauf: Diese Angaben können Sie getrost weglassen – sie sind total veraltet

Bestimmte Angaben im Lebenslauf sind längst nicht mehr zeitgemäß. Wer sich schon länger nicht mehr beworben hat, sollte jetzt gut aufpassen.

Bewerbungsunterlagen schlummern oft jahrelang als Datei auf dem heimischen PC. Erst, wenn ein Jobwechsel ansteht*, müssen wir uns wohl oder übel wieder damit auseinandersetzen. Doch wer denkt, den Lebenslauf müsse man lediglich um die aktuelle Stelle ergänzen, der irrt. Im Laufe der Zeit kommen bestimmte Angaben im Curruculum Vitae (CV) wieder aus der Mode und sollten schleunigst entfernt werden, um keinen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Wir zeigen Ihnen, welche Punkte inzwischen total veraltet sind.

Persönliche Angaben im Lebenslauf: Eltern, Familie, Religion

Früher galt es als üblich, die Eltern sowie deren Beruf im Lebenslauf zu nennen. Doch diese Information können Sie getrost weglassen. Personaler interessiert auch nicht mehr, welcher Religion der Bewerber angehört. Im Bewerbungsgespräch ist die Frage nach der Religion sogar verboten – aufgrund des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Ausnahme: Wer sich bei kirchlichen Arbeitgebern, etwa einem katholischen Kindergarten bewirbt, darf danach gefragt werden.

Auch ob Sie verheiratet sind oder Kinder haben, geht den Personalverantwortlichen nichts an. Wenn Sie sich jedoch einen Vorteil für die Stelle davon versprechen, weil Sie etwa Produkte für Kinder entwickeln wollen, können diese Angaben durchaus sinnvoll sein.

Schullaufbahn

Bei Berufseinsteigern, die noch keinerlei Arbeitserfahrung vorweisen, sind Angaben zur Schulzeit noch vertretbar. Wer jedoch schon längere Zeit im Berufsleben steht, für den spielt die Schulbildung ohnehin keine Rolle mehr – sie kann in der Bewerbung getrost unter den Tisch fallen. Übrigens: Die Grundschule hat nicht einmal bei Berufsanfängern etwas im Lebenslauf zu suchen.

Referenzen sind meist überflüssig

In Zeiten der Digitalisierung spielen Referenzen laut Experten nur in seltenen Fällen eine Rolle. Viele Arbeitgeber informieren sich lieber über Soziale Medien und Karrierenetzwerke wie Xing oder LinkedIn über ihre Bewerber. Wenn Ihnen jedoch eine namhafte Person eine Referenz mit auf den Weg gibt, dann wirft das sicherlich ein gutes Licht auf Ihre Bewerbung. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

