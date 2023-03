Last-Minute-Wissen: Hilfe fürs Mathe-Abi per Zoom

Einen Vorbereitungskurs fürs Mathe-Abi bietet die Fakultät Maschinenbau der Uni Magdeburg Abiturienten via Zoom an. © Christin Klose/dpa-tmn

Dass Mathe nicht nur ein notwendiges Übel ist, sondern total spannend in der Anwendung sein kann, will die Uni Magdeburg Schülern und Schülerinnen in einem Vorbereitungskurs aufs Mathe-Abi zeigen.

Magdeburg - Der Countdown fürs Abitur läuft: Wer schon jetzt Flattern vor der anstehenden Mathe-Abi-Klausur hat, kann einen kostenfreien Vorbereitungskurs der Uni Magdeburg via Zoom belegen.

Mitarbeitende der Fakultät für Maschinenbau an der Otto-von-Guericke-Universität wollen mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam Klausuren der letzten Abitur-Jahrgänge wiederholen und ausführlich Fragen beantworten. Schwerpunkte der Kurse sind die Klausurthemen Analysis, Analytische Geometrie und Lineare Algebra. Diese werden anhand anschaulicher Beispiele erklärt.

Das Team um Prof. Elmar Woschke will Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Last-Minute-Kurs die Angst vor Mathe nehmen und zeigen, dass Mathematik nicht nur ein notwendiges Übel ist, sondern vor allem in der Anwendung spannend sein kann.

Der Vorbereitungskurs findet am 18. und 19. April jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Anmeldung über vorwaertsmacher.in/matheabi.html dpa