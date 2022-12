Kürzester IQ-Test: Wie viele „Fs“ sehen Sie?

Wie ist es um Ihre Intelligenz bestellt? Ein kurzer Test zeigt, ob Sie durchschnittlich oder überdurchschnittlich intelligent sind.

Ob Gehirnjogging oder andere Tests, der Spaß kann schnell vorbei sein, wenn man nicht das erhoffte Ergebnis bekommt. Die Annahme, dass man im Leben weiterkommt, wenn man intelligent ist, hält sich. Doch wie Intelligenz eigentlich genau funktioniert, ob diese angeboren oder doch erlernbar ist, darüber sind sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht einig.

Intelligenz bezeichnet allgemein die potenziellen geistigen und kognitiven (wahrnehmenden) Fähigkeiten eines Individuums (Mensch oder Tier), die zur Lösung eines Problems oder zur Anpassung an seine Umwelt führen.

Für manch andere ist Intelligenz das, was Intelligenztests messen. Es gibt viele verschiedene Tests, die mal mehr, mal weniger aussagekräftig sind. Online finden Sie etliche Tests, bei denen Sie Stunden zubringen können und andere, bei denen Sie nur wenige Minuten brauchen. Mit dem wohl kürzesten IQ-Test der Welt können Sie spaßeshalber einmal einen Test machen.

Kürzester IQ-Test der Welt: Wie viele Fs sehen Sie?

Gehirnjogging und Intelligenz-Tests – viele machen das aus Spaß. © nialowwa/Imago

Wenige Fragen beantworten und so den eigenen IQ messen? Das ist geht unter anderem mit dem „The Cognitive Reflection Test“ (CRT) des Yale-Professors Shane Frederick, wie 24vita berichtet. Wenn Sie wissen möchten, ob Sie hochbegabt sind, können dies auch mit dem Rechenrätsel in Erfahrung bringen.

Wenn Sie ganz schnell herausfinden wollen, ob Sie intelligenter sind, als der Durchschnitt, zählen Sie, wie oft der Buchstabe F in dem Zitat vorkommt.

„FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS“

Kürzester IQ-Test der Welt – wie das Gehirn etwas ausblendet

Drei, vier oder sechs – wie oft kam der Buchstabe F in dem Zitat vor? Je nachdem, wie viele Fs Sie gefunden haben, ist Ihre Intelligenz einzuordnen. Das Mittelfeld soll insgesamt dreimal den Buchstaben F gesehen haben – in FINISHED, FILES und SCIENTIFIC. Selten kommen Nutzerinnen und Nutzer darauf, dass die richtige Lösung vier ist. Wenn Sie allerdings getippt haben, dass dort sechsmal der Buchstabe F genutzt wird, dann sind Sie überdurchschnittlich. Die fehlenden drei Fs befinden sich in dem Wort OF. Das durchschnittliche Gehirn liest darüber hinweg, wie 24vita informiert.

Kürzester IQ-Test: Sechs Fs im Zitat

Egal welches Ergebnis Sie hatten – ganz so viel Aussagekraft hat das nicht. Getestet wurde nur eine kleine Denkleistung im Gehirn. Sie interessieren sich für weitere Tests? Dann schauen Sie sich diese drei Fragen an.