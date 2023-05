Drei nervige Typen, die einem im Job begegnen – von faul bis selbstverliebt

Von: Carina Blumenroth

Charaktere sind unterschiedlich; auch bei der Arbeit kann es dann mal schwierig werden, wenn man im Team zusammenarbeiten muss. Welche Typen besonders nerven.

In vielen Stellenanzeigen wird impliziert, dass auf Zusammenarbeit Wert gelegt wird. Spätestens in Vorstellungsgesprächen kommt man dann irgendwie auf das Thema Teamfähigkeit – meist wissen Bewerberinnen und Bewerber dann schon, was das Gegenüber hören will. In den allermeisten Jobs arbeitet man mal eng, mal weniger eng mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das soll natürlich möglichst reibungslos funktionieren. Aber auch, wenn man gern mit Menschen zusammenarbeitet – Kolleginnen und Kollegen kann man sich nicht aussuchen. Da können schwierige Menschen darunter sein, wie man damit umgehen kann.

Verschiedene Persönlichkeiten bei der Arbeit: Universallösung gibt es nicht

Eine einzige geheime Formel, wie man am besten mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten bei der Arbeit umgeht, gibt es nicht. Man kann also keine Schablone erstellen und schon kommt man mit allen Menschen klar. Vielmehr ist Fingerspitzengefühl gefragt, wie man den unterschiedlichen Typen am besten begegnet und natürlich auch, welche Rolle bzw. Beziehung es zu der jeweiligen Person gibt. Wenn Abstand nehmen keine Option ist, gibt es andere Wege, wie man mit den verschiedenen Typen umgehen kann.

1. Typ: Der Parasit – faul und in Nehmer-Laune

Kolleginnen und Kollegen, die gerne andere anzapfen, um Aufgaben zu erledigen, damit sie ohne Schwierigkeit ans Ziel kommen, können mit Parasiten vergleichen werden. Ziel jeder ist es, möglichst wenig selbst zu arbeiten, trotzdem aber einen großen Nutzen zu haben und Erfolge einzustreichen.

Wie geht man am besten mit Kolleginnen und Kollegen in Nehmer-Laune um? Gegenseitige Unterstützung und Hilfe kennen Nehmer-Menschen nicht. Sollte man das bemerken, kann man selbst aufhören, diese Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Jeder hat Aufgaben, für die man verantwortlich ist, das Portal Arbeitsabc rät dazu, Nehmer-Menschen auflaufen zu lassen. Übrigens können Sie auch im Job allgemein Grenzen setzen.

2. Typ: Der Selbstverliebte – egoistische Züge und scheinbar intelligenter

Dieser Typ denkt, die Welt dreht sich nur um ihn oder sie. Oft halten sich die Menschen für besonders intelligent und sind stark auf ihrem eigenen Vorteil bedacht. Es können narzisstische Züge auftreten.

Wie man mit Selbstverliebten umgeht? Vermeiden sollte man auf jeden Fall Vorwürfe – stattdessen kann eine freundliche, aber klare Kommunikation helfen. Passend dazu sollte man selbstbewusst auftreten und konsequent bleiben.

3. Typ: Die Petze – neidisch und hinterlistig

Neidische Menschen machen den Erfolg der anderen klein, können hinterlistig und missgünstig auftreten und versuchen eher die Fehler hervorzugeben. Genau diese Fehler werden dann meist auch bei Vorgesetzten petzt.

Was kann man tun? Man kann versuchen, die Situation zu ignorieren und so gut, wie möglich zu arbeiten. Sollten die Beschuldigungen allerdings nicht gerechtfertigt sein, sollte man die Kommunikation mit Vorgesetzten suchen.