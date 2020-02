Geschenke für Arbeitskollegen: Mit diesen Ideen vermeiden Sie eine Blamage

Was soll man den Kollegen nur wieder schenken? Die Wahl fällt im ersten Moment oft nicht leicht.

Eine Frage sorgt oft für mehr Stress im Arbeitsleben: Was soll man Kollegen zum Geburtstag oder Abschied schenken? Mit etwas Inspiration fällt die Wahl leicht.

Wenn ein Mitarbeiter Geburtstag hat oder das Unternehmen verlässt, kaufen die Kollegen häufig ein kleines Geschenk .

. Die richtige Auswahl zu treffen erweist sich im ersten Moment aber oft als schwierig.

Praktische sowie nette Geschenkideen finden Sie in diesem Artikel.

In fast jedem Unternehmen sorgt dieses "Problem" für Kopfzerbrechen: Was soll man dem Kollegen nur schon wieder zum Geburtstag, zum Abschied oder als kleine Dankesgeste schenken? Der Anspruch ist meist hoch, denn schließlich soll es einfallsreich sein und dem Mitarbeiter gleichzeitig gefallen. Im besten Fall ist es auch nicht so teuer - je nachdem wie viel Geld zusammenkommt.

Wenn nach dem gemeinsamen Brainstormen immer noch niemandem eine zündende Idee kam, greift man meist auf die Standardgeschenke wie Pralinen oder Gutscheine zurück. Um das zu vermeiden, finden Sie im Folgenden einige Geschenk-Inspirationen für Kollegen:

Das Geschenk für den Kaffee- und Teeliebhaber

Der einfachste und sinnvollste Weg, um das ideale Geschenk zu finden, ist es, sich an den Interessen und Vorlieben des Kollegen* zu orientieren - denn dadurch senken Sie auch das Risiko, sich mit einem unpassenden Kauf zu blamieren. Trinkt die zu beschenkende Person beispielsweise gerne Kaffee oder Tee, bietet sich ein kleines Sortiment verschiedener Heißgetränk-Sorten perfekt an.

Ebenso sinnvoll sind Thermosflaschen oder Kannen, um Getränke lange warm zu halten. Die gibt es übrigens auch in umgekehrter Variante: Einige Behälter halten Flüssigkeiten schön kühl.

Das Geschenk für den Technik-Geek

Ist Ihr Kollege ein Technik-Fan, haben Sie gleich mehrere Möglichkeiten: Von neuen Kopfhörern bis hin zu witzigen USB-Sticks oder einer ausgefallenen Powerbank ist alles denkbar. Doch es geht noch etwas verrückter: Mittlerweile können Sie dank Tassenwärmern mit USB-Anschluss Ihr Getränk sogar im Laufe des Arbeitstags schön warm halten. Im Sommer sorgt dagegen ein kleiner USB-Ventilator für Abkühlung.

Das Geschenk für den Deko-Freund

Ihr Arbeitskollege* dekoriert gerne seinen oder ihren eigenen Arbeitsplatz? Dann lässt sich das Geschenkproblem leicht lösen: Eine Topfpflanze oder Merchandise des Lieblingsfilms, beziehungsweise der Lieblingsmusiker könnten die Lösung sein. Alternativ bieten sich schöne Kerzen, Lichterketten, Zimmerbrunnen oder andere ausgefallene Deko-Artikel für die Wohnung an.

Es müssen übrigens nicht immer nur bloße Staubfänger sein: Dekorative und gleichzeitig praktische Gegenstände für Bad und Küche, wie beispielsweise Salzstreuer, Teller oder Schalen sind ebenfalls denkbar.

Das Geschenk für den lustigen Kollegen

Ist Ihr Kollegen dagegen für seinen oder ihren Humor bekannt, darf das Geschenk auch ruhig etwas lustiger sein. Ideal wären beispielsweise Tassen oder Shirts mit witzigen Sprüchen, spaßige Brett- und Kartenspiele sowie Accessoires mit schrägen Farben und Mustern.

Ist keiner der Vorschläge passend, machen Sie mit klassischen Geschenken wie Büchern, Gutscheinen oder Schokolade nichts falsch.

soa

