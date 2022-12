Ohne Studium erfolgreich sein: Manager geben Karrieretipps

Wer Karriere machen will, muss studiert haben? Das ist eine Annahme von einigen Menschen. Allerdings klappt es mit dem Erfolg auch ohne Studium.

Noch während der Schulzeit stellen sich viele die Frage, wie es beruflich für sie weitergehen kann, zur Wahl stehen häufig ein Studium oder eine Ausbildung. In den vergangenen Jahren haben sich viele für das vermeintlich erfolgversprechendere Studium entschieden. Allerdings ändert sich dieser Trend zu Beginn des aktuellen Wintersemesters.

Karriere ohne Studium: rund 2,9 Millionen Menschen studieren derzeit an deutschen Hochschulen

Karriere ohne Studium? Das geht – mit lebenslangem Lernen. © Erwin Wodicka/Imago

An den deutschen Hochschulen und Universitäten sind mit Beginn dieses Wintersemesters rund 2,9 Millionen Studentinnen und Studenten eingeschrieben, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Damit ist die Zahl zum ersten Mal seit 15 Jahren rückläufig. In diesem Jahr seien rund 30.400 Menschen weniger eingeschrieben als im Vorjahr. Damit Sie Karriere machen, brauchen Sie nicht zwingend ein Studium. Das Handelsblatt hat mit Managerinnen und Managern gesprochen, die ohne Studium an ihren Posten gekommen sind. Wie das gelingen kann, lesen Sie im Folgenden.

1. Tipp für Karriere ohne Studium: Lebenslanges Lernen

Die Arbeitswelt kann schnelllebig sein und da dann darauf zu warten, dass jemand ein Studium in passender Thematik abgeschlossen hat, kann müßig sein, wie Magdalena Rogl, Diversitätsverantwortliche bei Microsoft Deutschland und gelernte Kinderpflegerin, dem Handelsblatt sagt. Wichtig seien eher eine ständige Lernbereitschaft und Weiterbildungen.

2. Tipp für Karriere ohne Studium: Mut zur Lücke

Weder eine Ausbildung noch ein Studium bereiten vollumfänglich auf jeden Bereich vor, der für Ihre Karriere spannend sein könnte. Wenn Sie nur schauen, dass Ihre Qualifikation zu einhundert Prozent zu der Stellenausschreibung passt, verpassen Sie womöglich Chancen für die eigene Weiterentwicklung.

3. Tipp für Karriere ohne Studium: Praxiserfahrung hat einen Wert

Einblicke in die Arbeit, welche Schritte nötig sind und wo die Theorie ein bisschen angepasst werden muss, damit die Praxis funktioniert, sind wichtig. Frank Arlt ist gelernter Maschinenbautechniker, er hat unter anderem als Vertriebsingenieur und Programmdirektor gearbeitet – für ihn ist Praxiserfahrung wichtig, wie er dem Handelsblatt mitteilt. Demnach seien Produktionsabläufe wichtig, die hätten viele nicht, die ein Bachelorstudium abgeschlossen hätten. Praktika könnten Abhilfe schaffen.

Karriere ohne Studium: Harte Arbeit, Engagement und Leidenschaft

Ob man Karriere macht oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob man ein Studium hat oder nicht, kann einer dieser Faktoren sein. Allerdings ist ein Studium allein kein Garant dafür, dass die Karriere läuft. Wenn Sie hart arbeiten, Engagement zeigen und in ihrer Aufgabe aufgehen, können Sie auch Führungspositionen erhalten, wenn Sie kein Studium absolviert haben. Beispielsweise kann sich auch ein Quereinstieg in bestimmte Bereiche eignen.