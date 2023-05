Kernkompetenz emotionale Intelligenz – wie hoch ist Ihr EQ? Machen Sie den Test

Die Emotionale Intelligenz wird im Berufsleben immer wichtiger. Viele Personaler halten sie sogar schon für wichtiger als den IQ. Haben Sie das nötige Rüstzeug?

Der Emotionale-Intelligenzquotient (EQ) befähigt Sie nicht nur dazu, Ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu meistern. Mit einem hohen EQ können Sie auch die Emotionen und Beweggründe anderer Menschen deuten, angemessen darauf reagieren und sie sogar gezielt beeinflussen. So bleiben Sie in zwischenmenschlichen Beziehungen beispielsweise empathisch und gehen konstruktiv mit Konflikten um. Darum gilt ein hoher EQ als wichtige Kernkompetenz für die Berufswelt von morgen.

Was sind die Merkmale für einen hohen EQ?

Welche Eigenschaften die emotionale Intelligenz ausmachen, ist in der Forschung ein heiß diskutiertes Thema. Aus diesem Grund gibt es auch so viele verschiedene EQ-Tests. Doch vier Merkmale tauchen in den wissenschaftlichen Ansätzen immer wieder auf:

Selbstwahrnehmung: Eine gute Selbstwahrnehmung ist nötig, um die eigenen Gefühle und Stimmungen zu verstehen und einzuordnen. Dazu zählt auch die eigene Wirkung im sozialen Umfeld. Mit einer guten Selbstwahrnehmung kennen Sie auch Ihre eigene Persönlichkeit mit allen Stärken und Schwächen.

Mit einer guten Selbstregulation können Sie negative Gefühle oder Impulse besser kontrollieren. Sie sind Ihren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert. Deshalb handeln Sie nicht impulsiv, sondern besonnen – selbst bei starken Gefühlen, wie Zorn oder Angst. Bei der Arbeit kann eine gute Selbstregulation auch die eigene Disziplin erhöhen: Wenn Sie zum Beispiel erst ihre Aufgabe erledigen, bevor Sie sich den nächsten Kaffee holen.

Empathie: Emotionale Intelligenz heißt nicht nur, die eigenen Gefühle im Griff zu haben. Mit einem hohen EQ haben Sie auch ein ausgeprägtes Gespür für die Gefühle anderer Menschen. Sie können sich in andere hineinversetzen und in sozialen Situationen angemessen reagieren. So können Sie Vertrauen und Sympathie aufbauen und Konflikte im Bedarfsfall elegant lösen.

Soziale Kompetenz: Die soziale Kompetenz ergibt sich aus den anderen drei Eigenschaften von emotionaler Intelligenz. Denn nur mit ausgeprägter Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und Empathie fällt es Ihnen leicht, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Dies ist gerade beim Netzwerken im Berufskontext wichtig. Und diese Eigenschaften helfen Ihnen auch, die Gefühle von anderen Menschen richtig zu erfassen und in die gewünschte Richtung zu lenken. Und dies ist am Ende der Schlüssel zu nachhaltigen Führungsqualitäten.

Wie hoch ist Ihr EQ? Machen Sie den Test

Wenn Sie Ihren eigenen EQ einschätzen möchten, beantworten Sie folgende Fragen ehrlich und nach bestem Gewissen. Wie es um Ihre emotionale Intelligenz steht, erfahren Sie danach in der Auflösung.