Karriere-Coach verrät: So erfahren Sie, was Ihre Stärken sind - und was ist Ihre Schwäche?

Niemand ist perfekt. Wenn Sie sich Ihre Stärken und Schwächen für den Job zunutze machen wollen, müssen Sie sie erst zuerst herausfinden.

Kennen Sie Ihre Stärken? Wenn nicht, können Sie sie herausfinden. Im Job kann Ihnen das Selbstbewusstsein helfen. Und auch über Ihre Schwächen sollten Sie sich bewusst sein.

Hilfreich für den Job: So erkennen Sie Ihre eigenen Stärken

Auch, wenn es einem persönlich vielleicht nicht so liegen mag: Ein wenig Selbstmarketing im Beruf* kann nicht schaden. Im Gegenteil. Karriere-Coach Svenja Hofert hat in einem Bericht auf Bild.de jetzt verraten, sie Sie im Job mit einer angebrachten Portion Selbstbewusstsein punkten könnten. Lesen Sie hier die Tipps der, wie Sie Ihre eigenen Stärken herausfinden:

1. Andere ein Feedback geben lassen: Feedback von anderen Personen sei wichtig, weiß die Expertin. Sie rät, deshalb bei ihnen nachzufragen: "Wofür würden Sie mir ein Kompliment machen?“ – und sich die Antworten auf einen Zettel zu schreiben. "Kleben Sie die Zettel gut sichtbar an einen Ort in Ihrer Wohnung und schauen Sie immer wieder darauf."

2. Die Stärken dort suchen, wo Sie Spaß haben: Je mehr Spaß Sie bei einer Sache haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dabei Stärken zeigen, so der Tipp der Expertin. "Fahnden Sie also dort nach Stärken, wo Sie Dinge gern und leidenschaftlich machen", heißt es weiter in dem Bericht auf Bild.de. Das muss nicht unbedingt mit der Arbeit zu tun haben. Gute Desserts zuzubereiten sei genauso eine Stärke wie gut zuzuhören.

3. Sich mit den richtigen Leuten vergleichen*: Stärken ließen sich besser entwickeln, wenn man nach Vorbildern suche, die einem etwas voraus hätten, so der Ratschlag. Ziel könnte es sein, in einem Jahr etwas zu erreichen, was man an der Person bewundere.

4. Das Umfeld ruhig mal wechseln: Sich in der Freizeit engagieren oder ein neues Hobby ausprobieren - auch das kann könne helfen, schnell neue Stärken an sich zu finden, so der Tipp.

5. Scheitern, "um Stärken zu stärken": Was heute keine Stärke sei, könne morgen eine sein, heißt es außerdem in dem Bericht, in dem die Autorin Betroffenen Mut macht. Ob schlechtes Bühnenbild oder versemmelter Vortrag: Wer wahre Stärke entwickele, kenne auch die schwache Leistung.

Frage im Bewerbungsgespräch: Was ist Ihre Schwäche?

Praktisch: Wer seine Stärken kennt, kann auch in einem Vorstellungsgespräch für einen neuen Job gleich viel besser überzeugen. Das gilt natürlich genauso für die Schwächen. So lautet nicht umsonst eine der meistgestellen Fragen im Bewerbungsgespräch: "Was sind Ihre Schwächen?"

