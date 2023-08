Stress ein Hauptgrund: Mehr als die Hälfte aller Angestellten überlegt, den Job zu wechseln

Ein neuer Job ist nicht nur ein Tapetenwechsel, oft erhoffen sich Arbeitnehmer auch bessere Arbeitsbedingungen. Fast zwei Drittel denken einmal im Monat über eine Kündigung nach.

Sie haben Lust auf eine berufliche Veränderung? Damit stehen Sie in Deutschland definitiv nicht allein da – laut einer repräsentativen Studie von The Stepstone Group unter 10.000 Befragten denken rund zwei Drittel (64 Prozent) aller Arbeitnehmer mindestens einmal im Monat über eine Kündigung nach. Im Jahr 2021 waren es noch 53 Prozent.

Zu viel Stress durch Mehrbelastung: Arbeitnehmer denken immer häufiger über Jobwechsel nach

Der flächendeckende Arbeitskräftemangel ist für viele Angestellte spürbar. Mit rund 58 Prozent beklagt sich über die Hälfte aller Befragten über Mehrbelastung und Stress durch Personalmangel im Unternehmen und fast genauso viele (53 Prozent) sind mit weniger Motivation an der Arbeit.

„Wenn Beschäftigte sich in ihrem aktuellen Job nicht wohlfühlen oder einfach etwas anderes machen wollen, dürften sie sich zunehmend nach Alternativen umsehen – auch, weil sie zunehmend die Auswirkungen der Personalnot am eigenen Leibe spüren“, sagt der Arbeitsmarktexperte Dr. Tobias Zimmermann von The Stepstone Group. Besonders betroffen seien Pflegekräfte – in diesem Bereich geben sieben von zehn Befragten an, dass sie sich durch die Personalnot gestresst fühlen und eine erhöhte Belastung feststellen.

Gute Jobchancen für Fachkräfte

Gleichzeitig schätzen viele Arbeitnehmer ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt aktuell als gut ein. 54 Prozent des Pflegepersonals sind zuversichtlich hinsichtlich ihrer Jobperspektiven im nächsten halben Jahr, bei den Beschäftigten im Personalwesen sind es sogar 61 Prozent, bei den Juristen 58 Prozent und bei den Ärzten 55 Prozent. Und der Schein trügt nicht: Eine Analyse der Stellenausschreibungen auf Stepstone.de zeigt, dass im sozialen Bereich aktuell 208 Prozent mehr Stellen inseriert sind als kurz vor der Corona-Pandemie. Im Gesundheitswesen sind es 177 Prozent und im Personalwesen sind es 56 Prozent.

„Das ist erst der Anfang. Durch den demografischen Wandel werden immer mehr Beschäftigte in Rente gehen und immer weniger Menschen werden anfangen zu arbeiten. Jobsuchende werden sich in Zukunft mehr denn je den Arbeitgeber aussuchen, der ganz genau zu ihnen passt“, so Zimmermann. Für Unternehmen stelle das eine Herausforderung dar, doch letztendlich würden Angestellte dann lieber in die Arbeit gehen und produktiver sein – also auch ein Gewinn für die Arbeitgeber.

Wie lässt sich Stress in der Arbeit bewältigen?

Personalmangel, ein hoher Workload, ständige Erreichbarkeit, berufliche Telefonate in der Freizeit oder langes Pendeln – es gibt zahlreiche Faktoren, die bei Arbeitnehmern für Stress sorgen können. Eine universelle Lösung diesen zu bewältigen gibt es nicht, allerdings existieren verschiedene Methoden, um zumindest für etwas mehr Entspannung im Arbeitsalltag zu sorgen und besser mit Belastung umzugehen:

Gönnen Sie sich Pausen : Aufgrund eines hohen Arbeitspensums lassen viele ihre Mittagspause sausen – in dem Glauben, dass jede Minute zählt. Tatsächlich tun Sie sich aber eher einen Gefallen, wenn Sie immer wieder kurze Pausen einlegen, um den Kopf freizubekommen. Anschließend können Sie sich besser konzentrieren und machen womöglich bessere Fortschritte.

: Aufgrund eines hohen Arbeitspensums lassen viele ihre Mittagspause sausen – in dem Glauben, dass jede Minute zählt. Tatsächlich tun Sie sich aber eher einen Gefallen, wenn Sie immer wieder kurze Pausen einlegen, um den Kopf freizubekommen. Anschließend können Sie sich besser konzentrieren und machen womöglich bessere Fortschritte. Sagen Sie auch mal Nein : Sie haben selbst viel zu tun, ein Kollege bittet aber auch noch um Unterstützung? In diesem Fall sollten Sie lernen, abzuwägen, ob Sie auch mal ablehnen sollten – natürlich auf freundliche Weise. Es spricht nichts dagegen, zu helfen, wenn es unbedingt nötig ist oder der Terminkalender es erlaubt. Trifft beides aber nicht zu, sollten Sie sich vielleicht lieber auf die eigenen Aufgaben konzentrieren.

: Sie haben selbst viel zu tun, ein Kollege bittet aber auch noch um Unterstützung? In diesem Fall sollten Sie lernen, abzuwägen, ob Sie auch mal ablehnen sollten – natürlich auf freundliche Weise. Es spricht nichts dagegen, zu helfen, wenn es unbedingt nötig ist oder der Terminkalender es erlaubt. Trifft beides aber nicht zu, sollten Sie sich vielleicht lieber auf die eigenen Aufgaben konzentrieren. Delegieren Sie Aufgaben : Fragen Sie sich auch mal, ob es unbedingt nötig ist, dass Sie sich um Projekte oder Teilaspekte davon selbst kümmern müssen – oder dies auch jemand anderes übernehmen kann? Eventuell gibt es einen Kollegen oder Mitarbeiter, der sich über eine neue Herausforderung freut.

: Fragen Sie sich auch mal, ob es unbedingt nötig ist, dass Sie sich um Projekte oder Teilaspekte davon selbst kümmern müssen – oder dies auch jemand anderes übernehmen kann? Eventuell gibt es einen Kollegen oder Mitarbeiter, der sich über eine neue Herausforderung freut. Vermeiden Sie es, ständig erreichbar zu sein : Homeoffice oder ein Diensthandy verleiten dazu, auch mal nach Feierabend oder am Wochenende nach dem Rechten zu schauen. Dabei können Sie zu diesen Zeiten eh nicht viel erreichen – sondern büßen unnötig an Freizeit ein. Schalten Sie die Geräte also ab oder räumen Sie sie an einen Ort, wo sie nicht sofort ins Auge stechen. Nutzen Sie die freie Zeit außerdem, um in die Natur zu gehen oder Sport zu treiben – beides hilft dabei, für einen Ausgleich zum Job zu sorgen.

: Homeoffice oder ein Diensthandy verleiten dazu, auch mal nach Feierabend oder am Wochenende nach dem Rechten zu schauen. Dabei können Sie zu diesen Zeiten eh nicht viel erreichen – sondern büßen unnötig an Freizeit ein. Schalten Sie die Geräte also ab oder räumen Sie sie an einen Ort, wo sie nicht sofort ins Auge stechen. Nutzen Sie die freie Zeit außerdem, um in die Natur zu gehen oder Sport zu treiben – beides hilft dabei, für einen Ausgleich zum Job zu sorgen. Sprechen Sie Stress an: Oft hilft es auch schon, wenn Sie sich mit anderen über Stress in der Arbeit austauschen – ob es nun Freunde, der Partner oder Kollegen sind – sich alles von der Seele zu reden, kann guttun und für frische Energie sorgen. Wenn alles nichts mehr hilft, muss womöglich auch ein Gespräch mit dem Vorgesetzten her, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.