Introvertiert: 9 Jobs, bei denen Sie keinen Kontakt mit Menschen haben

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Jobs, bei denen man kaum Kontakt mit Menschen hat – für einige klingt das traumhaft. Gut ist das für Introvertierte oder Menschen, die gerne alleine arbeiten.

Aus vielen Stellenanzeigen sind Formulierungen, wie Teamfähigkeit oder Kundenservice nicht mehr wegzudenken. Bei manchen stellen sich dabei die Nackenhaare auf. Wenn Sie auch lieber allein für sich arbeiten und auf Menschenkontakt verzichten, sind folgende Jobs vielleicht etwas für Sie.

Jobs ohne Menschenkontakt – Manche sind so produktiver

Als Tierpflegerin ist der Kontakt zu Menschen nicht so eng, dafür mit den Tieren umso mehr. (Symbolfoto) © Nordpool/Riediger/Imago

Bei vielen Jobs ist Kontakt zu Menschen ein Muss und kann gar nicht umgangen werden – beispielsweise im Einzelhandel kommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwangsläufig mit Kundinnen und Kunden in Kontakt. Es gibt allerdings Menschen, für die das gar nichts ist. Menschen, die produktiver arbeiten, wenn sie allein sind und denen Energie verloren geht, wenn sie in einer Gruppe sind bzw. mit vielen Menschen zusammenarbeiten. Damit Sie langfristig glücklich in Ihrem Job sind, müssen Sie sich selbst eingestehen, wie es Ihnen bei der Arbeit wirklich geht. Sind Sie unter Menschen und im Team glücklich? Dann ist das gut, wenn Sie das nicht sind, dann ist das vollkommen legitim, aber dann sollten Sie sich langfristig beruflich umorientieren. Fühlen Sie sich nämlich unwohl in Ihrem Job und ignorieren das, kann schlimmstenfalls ein Burnout drohen, wie das Karriereportal Kununu informiert.

Sie wollen mehr Tipps zum Thema Job & Karriere? Dann folgen Sie unseren Newsseiten auf den Karriereportalen Xing und LinkedIn.

Jobs ohne Menschen: Das sind Möglichkeiten

Tierpfleger/in: Menschen, die nicht gerne zusammen mit Menschen sind, fühlen sich in der Gegenwart von Tieren oft wohl. Als Tierpfleger/in arbeiten Sie beispielsweise in einem Zoo oder Tierpark und kümmern sich unter anderem um die Aufzucht von Tieren. Sie arbeiten viel draußen, kümmern sich um das Gehege und die Fütterung der Tiere. Es ist eine körperlich anstrengendere Arbeit, bei der Sie unter Umständen mit Besucherinnen und Besuchern des Zoos in Kontakt kommen. Die meiste Zeit aber arbeiten Sie ohne Kontakt zu Menschen.

Menschen, die nicht gerne zusammen mit Menschen sind, fühlen sich in der Gegenwart von Tieren oft wohl. Als Tierpfleger/in arbeiten Sie beispielsweise in einem Zoo oder Tierpark und kümmern sich unter anderem um die Aufzucht von Tieren. Sie arbeiten viel draußen, kümmern sich um das Gehege und die Fütterung der Tiere. Es ist eine körperlich anstrengendere Arbeit, bei der Sie unter Umständen mit Besucherinnen und Besuchern des Zoos in Kontakt kommen. Die meiste Zeit aber arbeiten Sie ohne Kontakt zu Menschen. Ausbildung: Sie werden in einem dualen System ausgebildet, insgesamt dauert Ihre Ausbildung drei Jahre. Sie gehen zur Berufsschule und arbeiten parallel in einem Betrieb. Ab dem dritten Jahr ist eine Spezialisierung möglich.

Sie werden in einem dualen System ausgebildet, insgesamt dauert Ihre Ausbildung drei Jahre. Sie gehen zur Berufsschule und arbeiten parallel in einem Betrieb. Ab dem dritten Jahr ist eine Spezialisierung möglich. Gehalt: Das Karriereportal Kununu informiert, dass ausgebildete Tierpfleger/innen in Deutschland rund 25.100 Euro verdienen, der Verdienst kann sich auf 39.700 Euro erhöhen.

Laborassistent/in: Hier haben Sie nur indirekten Kontakt zu Menschen – Sie untersuchen im Labor Gewebeproben und Körperflüssigkeiten. Sie brauchen für den Job gute Kenntnisse in den Bereichen Chemie und Medizin, außerdem sollten Sie sorgfältig und genau arbeiten. Als medizinisch-technischer Laborassistent arbeiten Sie unter anderem in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren oder Blutspendediensten.

Hier haben Sie nur indirekten Kontakt zu Menschen – Sie untersuchen im Labor Gewebeproben und Körperflüssigkeiten. Sie brauchen für den Job gute Kenntnisse in den Bereichen Chemie und Medizin, außerdem sollten Sie sorgfältig und genau arbeiten. Als medizinisch-technischer Laborassistent arbeiten Sie unter anderem in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren oder Blutspendediensten. Ausbildung: In der Regel dauert die Ausbildung drei Jahre. Diese kann schulisch stattfinden, allerdings wird häufig ein duales System angeboten, das zwischen schulisch und praktisch variiert. Quer- und Seiteneinstiege sind hier die Ausnahme.

In der Regel dauert die Ausbildung drei Jahre. Diese kann schulisch stattfinden, allerdings wird häufig ein duales System angeboten, das zwischen schulisch und praktisch variiert. Quer- und Seiteneinstiege sind hier die Ausnahme. Gehalt: Das Einstiegsgehalt als Laborassistent/in liegt, wie Kununu informiert, in Deutschland ungefähr bei 25.600 Euro. Bei abgeschlossener Berufsausbildung und Berufserfahrung sind 34.800 Euro möglich.

Software-Entwickler/in : Apps, Spiele oder Computerprogramme – als Software-Entwickler/in sind Sie dafür zuständig, diese zu erstellen und zu warten. Sie sollten gerne mit Technik arbeiten und über ein hohes analytisch-logisches Denken verfügen. Arbeiten können Sie dann beispielsweise im IT-Bereich von Banken oder Versicherungen.

: Apps, Spiele oder Computerprogramme – als Software-Entwickler/in sind Sie dafür zuständig, diese zu erstellen und zu warten. Sie sollten gerne mit Technik arbeiten und über ein hohes analytisch-logisches Denken verfügen. Arbeiten können Sie dann beispielsweise im IT-Bereich von Banken oder Versicherungen. Ausbildung: Studium oder Ausbildung sind möglich, wenn Sie als Software-Entwickler/in arbeiten möchten. Ebenfalls sind in diesem Bereich Quer- und Seiteneinstiege möglich. Im Fokus stehen hier Ihr technisches Verständnis und die Fähigkeiten, die Sie mitbringen.

Studium oder Ausbildung sind möglich, wenn Sie als Software-Entwickler/in arbeiten möchten. Ebenfalls sind in diesem Bereich Quer- und Seiteneinstiege möglich. Im Fokus stehen hier Ihr technisches Verständnis und die Fähigkeiten, die Sie mitbringen. Gehalt: Als Software-Entwickler/in können Sie zwischen 39.500 und 54.000 Euro verdienen. Wenn Sie Berufserfahrung mitbringen, dann ist mehr Geld möglich.

Gehalt: Bei welchen Jobs Sie gut verdienen können Fotostrecke ansehen

Weitere Jobs, bei denen Sie weitestgehend auf den Kontakt mit Menschen verzichten können

Wenn Sie gut mit Zahlen umgehen können, sind Sie in dem Beruf als Mathematiker/in gut aufgehoben und haben wenig Kontakt mit Menschen. In der Regel benötigen Sie ein Studium der Mathematik – ein Berufseinstieg ist grundsätzlich ab dem Bachelor-Studium möglich. Die Verdienstspanne als Mathematiker/in geht von rund 35.000 bis zu möglichen 85.000 Euro, wie Kununu veröffentlicht.

Jobs ohne Menschen Durchschnittliches Gehalt pro Jahr in Euro Geologe bzw. Geologin zwischen 35.000 und 60.000 Euro Flugzeugmechaniker/in etwa 41.000 Euro Justizfachangestellte zwischen 30.000 und 40.000 Euro Politikwissenschaftler/in zwischen 30.000 und 60.000 Euro Betriebswirt/in je nach Berufserfahrung zwischen 30.000 und 90.000 Euro

Jobs, bei denen Sie ohne Kontakt zu anderen Menschen arbeiten, gibt es einige. Egal, ob Sie eine Ausbildung oder ein Studium machen, es gibt oft Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung ohne häufige Arbeit im Team oder engen Kontakt zu Kundinnen und Kunden. Übrigens, was Sie bei der Berufswahl beachten sollten, wenn Sie introvertiert sind, erfahren Sie hier.