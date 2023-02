Job: Vier Phrasen, die Sie vermeiden sollten – sonst wirken Sie unsicher

Von: Carina Blumenroth

Bestimmte Sätze und Worte können beeinflussen, wie selbstbewusst Sie im Job wirken. Folgende Sätze sollten Sie vermeiden, wenn Sie Selbstsicherheit zeigen wollen.

Kommunikation ist ein mächtiges Werkzeug – und es kann immer wieder etwas dabei schiefgehen. Sei es, weil gar nicht kommuniziert wurde oder weil falsch kommuniziert wurde. Nicht immer liegt es an den Vorgesetzten – auch Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer haben es in der Hand, wie kommuniziert wird. Damit Sie keine Unsicherheit zeigen und selbstbewusst auftreten können, sollten Sie einige Formulierungen aus dem Sprachgebrauch streichen.

Phrasen, die Sie im Job weglassen sollten

Durch die Sprache transportiert man die eigene Stimmung, man kann Emotionen übermitteln und oft wird auch unbewusst die eigene Unsicherheit geteilt. Um auf sprachlicher Ebene Unsicherheiten abzustellen, sollten Sie einige Phrasen aus Ihrem täglichen Sprachgebrauch bei der Arbeit streichen. Das Jobportal Kununu hat zusammengefasst, welche Sätze Sie nicht mehr verwenden sollten.

Im Job sollten Sie „Ich wollte nur...“ vermeiden

Wenn Sie sichergehen wollen, dass Ihre Worte einen selbstbewussten Eindruck machen, sollten Sie Konjunktivkonstruktionen aus Ihrem Sprachgebrauch streichen. Konjunktive sorgen dafür, dass Sie sich vage ausdrücken, das kann auf andere unsicher und wenig bindend wirken. Sagen Sie daher nicht: „Ich wollte nur einmal nachfragen ...“, stattdessen sollten Sie sich definitiver ausdrücken. Besser wäre beispielsweise: „Dazu habe ich eine Frage...“.

„Könntest Du vielleicht...“: Mit dieser Konstruktion wollen Sie vermutlich nur höflich wirken, allerdings implizieren Sie indirekt, dass Sie eine Ablehnung vermuten. Fragen Sie lieber direkt. Ihr Gegenüber wird Sie wissen lassen, wenn Sie keine Unterstützung erwarten können.

„Ich könnte das übernehmen“: Dieser Satz kann verschieden genutzt werden, beispielsweise, wenn Sie eine Aufgabe nicht ablehnen wollen, aber eigentlich keine Zeit haben, diese zu erledigen. Sagen Sie lieber, dass Sie keine Kapazitäten haben oder liefern Sie einen Zeitrahmen, wann Sie sich darum kümmern können. Eine andere Verwendung für diesen Satz wäre eine Aufgabe, die Sie eigentlichen gerne übernehmen wollen. Das transportieren Sie mit dieser Aussage allerdings nicht. Drücken Sie sich definitiver aus.

Warum ein „Kein Problem“ im Job gefährlich sein kann

Haben Sie bei der Arbeit schon mal mit „Kein Problem“ auf eine bestimmte Aufgabe reagiert? Das kann vorkommen, allerdings kann die Wirkung davon manchmal Ausmaße annehmen, die problematisch sein können. Einerseits können Sie unbewusst Menschen vor den Kopf stoßen, die aus welchen Gründen auch immer, doch ein Problem mit einer bestimmten Aufgabe hatten. Anderseits laden Sie andere Menschen ein, immer wieder zu Ihnen zu kommen, denn Sie haben damit ja „kein Problem“. Schlussendlich kann dies also doch für Sie problematisch werden, denn Ihre Aufgaben vermehren sich dann, informiert die Welt.

Warum Sie im Job nicht „finden“ sollten

Sie haben sicherlich auch schon einmal einen Satz mit „Ich finde, ...“ angefangen, wenn Sie eine Idee vorstellen wollten, oder? Das ist allerdings gar nicht mal so gut, denn damit kann es sein, dass Sie wenig durchsetzungsfähig, unsicher und auch besserwisserisch wirken, informiert die Welt. Besser sei „Was haltet ihr von ...?“ oder „Ich sehe etwas so ... Was haltet ihr davon?“