Bei der Bewerbung zu viel Gehalt gefordert? Sie können unsympathisch wirken

Von: Carina Blumenroth

Selbstbewusst auftreten ist das A und O, auch bei Bewerbungen. Doch wenn es dann ums Gehalt geht, flattern schon mal die Nerven. Was passiert, wenn man zu hoch pokert.

In manchen Stellenausschreibungen steht es drin, manchmal wird man davon auch erst im Vorstellungsgespräch überrascht – das Gehalt. Oft ist es nicht in Stein gemeißelt und man kann verhandeln, dafür sollte man sich allerdings in seiner Branche ein bisschen auskennen, sonst verspielt man die Jobchance schnell.

Über das Geld sprechen: Immer noch nicht normal?

Gehaltsgespräche sind oft schwierig, wenn Sie bei der Bewerbung zu hoch pokern, riskieren Sie den Jo. (Symbolbild) © Yay Images/Imago

‚Über Geld spricht man nicht‘ – ist ein Ansatz, der in der Vergangenheit häufiger mal geäußert wurde. Unter anderem dadurch kommt eine gewisse Orientierungslosigkeit zustande. Gerade Berufseinsteigerinnen und -einsteiger sind unsicher, was sie fordern können. Besonders für Arbeiterkinder ist es schwierig, dann einzuschätzen, wie sie in Gehaltsforderungen gehen können, wie Alexandra Redel von ArbeiterKind.de IPPEN.MEDIA sagt. Ein Grund ist, dass Arbeiterkinder in einem anderen sozialen Umfeld groß geworden sind als Akademikerkinder.

Bei den Gehaltsforderungen zu hoch eingestiegen?

Das Portal Arbeitsabc zitiert eine Studie von Verhandlungsforschers Yossi Maaravi und der Psychologin Sandra Segal, in der untersucht wurde, wie sich zu hohe Gehaltsforderungen von Bewerberinnen und Bewerbern auswirken. Zwei Effekte stechen dabei besonders hervor:

Chancen sinken: Wer zu hoch einsteigt, riskiert eine Jobabsage und verbaut sich so vielleicht eine Chance auf Karriere. Unsympathisch: Liegt das geforderte Gehalt über branchenüblichen Preisen, kann es sein, dass Bewerberinnen und Bewerber unsympathisch auf das Gegenüber wirken.

Ob Männer oder Frauen zu hoch mit den Gehaltsforderungen einsteigen, soll keine nennenswerten Unterschiede machen, wie Arbeitsabc.de informiert. Hier ein Überblick, wie viel Sie in Ihrem Job verdienen sollten.

Warum wirkt man unsympathisch, wenn man zu viel Gehalt fordert?

Wer mehr fordert, als innerhalb der Branche üblich ist, kann unsympathisch wirken, weil die Schlussfolgerung möglich ist, dass diese Person dann auch die eigene Arbeitskraft unterschätzt. Das könne sich dann negativ auf die Aufgaben im Job auswirken, wenn die Person weniger kann, als er oder sie glaubt.

Wie bereite ich mich gut auf Gehaltsvorstellungen vor?

Wenn Gehaltsvorstellungen bei Ihnen anstehen, dann sollten Sie sich auf jeden Fall in Ihrer Branche umhören. Was ist für Ihre Position üblich? Dann rechnen Sie Ihre Berufserfahrung und Ihre Kenntnisse ein und können schauen, mit welcher Gehaltsspanne Sie in Gespräche einsteigen wollen. Es hilft oft auch, zu kommunizieren – je mehr man mit Freunden, Bekannten oder der Familie darüber spricht, desto eher kann man den Wert der (eigenen) Arbeit einschätzen.

Sind Sie schon im Job und wollen dann Ihr Gehalt nachverhandeln, sollten Sie sich unter anderem Ihre Erfolge notieren, damit Sie Ihre Forderung belegen können.