IQ-Test: Wissen Sie, welche Zahl hier gesucht wird?

Kurz vor dem Wochenende reißen wir Sie noch einmal aus Ihrem Bürotrott - mit einem kleinen Mathe-Rätsel. Wer es löst, muss sich um seinen IQ keine Sorgen machen.

Sie lieben Mathe-Rätsel? Dann dürfte dieser kleine IQ-Test ein Klacks für Sie sein. Heute suchen wir eine bestimmte Zahl, die so manchen Rechenfreak entzücken wird.

Mathe-Rätsel: Welche Zahl suchen wir?

Um die Frage zu beantworten, müssen Sie aber kein Mathe-Genie oder gar Albert Einstein sein. Dieses Rätsel können sogar Schulkinder mit links lösen. Und wie steht's mit Ihnen?

So lautet die spannende Rätselfrage, an der sich schon so mancher die Zähne ausgebissen hat:

"Was ist die größte Zahl, die sich mit drei Ziffern darstellen lässt?

Tipp: Es ist nicht 999!"

Die Lösung:

Na, raucht schon Ihr Kopf? Die richtige Lösung verraten wir Ihnen hier.

