Dieser IQ-Test hat nur zwei Fragen – und verrät dennoch, ob Sie besonders intelligent sind

Wissenschaftler vermuten, dass zwei relevante Eigenschaften einen Hinweis auf die Intelligenz geben können. Ein IQ-Test mal ganz anders? Probieren Sie es aus.

Lust auf einen etwas anderen IQ-Test? Dieser hier dreht sich, anders als viele andere IQ-Tests, nicht um Denk- oder Wissensfragen. Sondern vielmehr um die Persönlichkeit.

Es geht dabei um jene Eigenschaften, die einer im „British Journal of Psychlogy“ veröffentlichten Studie der Wissenschaftler Norman P. Li und Satoshi Kanazawazufolge zufolge ein Zeichen hoher Intelligenz sind. Zwei Fragen lassen sich daraus ableiten.

IQ-Test: Zwei Fragen zur Persönlichkeit

Was würden Sie auf diese beiden Fragen antworten?

1. Frage: Finden Sie es deprimierend, an einem Ort zu leben, an dem Sie von vielen Menschen umgeben sind?

Antwort A: Ja.

Antwort B: Nein.

2. Frage: Treffen Sie Ihre Freunde gerne so oft es geht – anstatt nur ab und an?

Antwort A: Ja.

Antwort B: Nein.

IQ-Test: Das sind laut Forschern die Antworten

Diese Antworten sind den Wissenschaftlern zufolge ein Zeichen für Intelligenz:

Sie haben bei der ersten Frage die Antwort B gewählt? Das wäre ganz im Sinne der Studie. Denn intelligente Menschen haben, behaupten zumindest die Verfasser, grundsätzlich kein Problem damit, in Städten mit hoher Bevölkerungsdichte zu leben. Oder anders gesagt: Intelligente Menschen hätten sich dem modernen Leben angepasst.

Bei der zweiten Frage deutet, mag man zumindest den Wissenschaftlern glauben, die Antwort B auf besondere Intelligenz hin. So hätten besonders intelligente Menschen, so der Tenor der Studie, in der Regel weniger Freunde und würden auch gerne Zeit allein verbringen. Das sagt allerdings noch nichts über die Qualität der Freundschaften aus; die wenigen Freundschaften könnten dafür umso inniger sein. (ahu) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

