Gehaltsverhandlung steht an: Wie Sie das Maximale herausholen

Von: Carina Blumenroth

Ein unliebsames Gespräch steht an: die Gehaltsverhandlung. Gerade introvertierte Menschen bekommen da Schweißperlen auf der Stirn. Wie Sie souverän auftreten.

Gehaltsverhandlungen gehören sicherlich nicht zu den Gesprächen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freudestrahlend in Angriff nehmen. Oft bedeutet so ein Gespräch Bauchschmerzen, Angst, gute Argumentation und den kritischen Blicken der Chefinnen und Chefs standhalten. Keine einfache Übung. Gerade für Menschen, die eher introvertiert sind, kann es eine große Herausforderung sein, in Gehaltsverhandlungen zu gehen.

Gehaltsverhandlung: Keine Garantie für Erfolg bei Extrovertierten

Gehaltsverhandlungen sind für viele Menschen eher mühsam. Wie Sie sich darauf vorbereiten können. © Andrey Popov/Imago

In der Gesellschaft wird man schnell in Schubladen gesteckt, wenn bestimmte Eindrücke und Vorurteile passen. Oft ist es aber so, dass man manche Dinge gar nicht so pauschal sagen kann.

Ich glaube, dass es Extrovertierte gibt, die wirklich mies verhandeln und Introvertierte, die ausgesprochen gut verhandeln.

Wie die Expertin berichtet, gebe es zwischen intro- und extravertierten Menschen Unterschiede bei dem Karriereweg. Allerdings werde eine Introvertiertheit oft mit Schüchternheit verwechselt, dies passe jedoch nicht, da Letzteres eine soziale Angst behandele, informiert Business Insider. Introvertierte seien eher inhaltlich an ihrer Arbeit interessiert und wollten dabei eher nicht im Mittelpunkt stehen.

Herausforderung bei Gehaltsverhandlungen: Streben nach Sicherheit

Wer sicherheitsliebend ist, was auf einige introvertierte Menschen zutreffe, erfahre durch anstehende Gehaltsverhandlungen Stress. Das kann sich auf die kommunikative Fähigkeit auswirken, da Menschen unter Stress anders agieren als in stressfreier Zeit. Denkbar sei es, sich positive Formulierungen und Denkmuster anzueignen. Beispielsweise kann man sich vor Augen führen, dass Sie nicht gegen etwas oder jemanden Verhandlungen führen, sondern für jemanden. Nämlich für sich selbst.

Drei Tipps, wie Sie sich auf Gehaltsverhandlungen vorbereiten können

Unabhängig davon, ob Sie introvertiert oder extrovertiert sind, können Sie sich auf Gehaltsverhandlungen vorbereiten. Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Gespräch unaufgeregter absolvieren können. Und wer unaufgeregter ist, hat einen klaren Kopf und kann Situationen überdenken.

Notieren Sie Ihre Erfolge: Ihre Vorgesetzten werden Sie fragen, warum Sie mehr Geld erhalten sollten. Ihre Forderung müssen Sie also immer begründen können. Schreiben Sie daher im Vorfeld Ihre Erfolgserlebnisse auf und führen Sie sich selbst vor Augen, was Sie eigentlich alles erreicht haben. Dann ist es auch für Sie einfacher, Ihren eigenen Wert zu erkennen. Nicht direkt antworten: Lassen Sie sich nicht überrumpeln. Atmen Sie erst tief durch und denken Sie einen Moment nach. In den allermeisten Fällen sind Sie nicht gezwungen, direkt eine passende Antwort zu haben. Nehmen Sie den Druck raus und geben Sie sich selbst die Zeit. Beispielsweise, wenn Ihnen zwar keine direkte Gehaltserhöhung angeboten wird, jedoch aber eine andere Stelle, die neu geschaffen wird. Eventuell können Sie dort mehr Verantwortung übernehmen. Darauf müssen Sie in diesem Gespräch nicht direkt mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ antworten. Bitten Sie um Aufschub. Üben Sie solche Gespräche: Körpersprache kann die halbe Miete sein, wenn Ihre Worte das eine sagen und Ihr Körper etwas komplett anderes, kann das für Gehaltsverhandlungen schädlich sein. Lernen Sie, Raum einzunehmen und für Ihre Forderungen einzustehen. Das sollten Sie nicht in dem Gehaltsgespräch versuchen. Üben Sie mit Freundinnen und Freunden und lassen Sie sich dann beraten, wie Sie gewirkt haben.

Lassen Sie sich ebenfalls nicht entmutigen. Gehen Sie Schritt für Schritt, machen Sie sich klar, was Sie eigentlich wollen und denken Sie dann darüber nach, wie Sie das bekommen. Wenn Sie an Ihrer Präsenz arbeiten wollen, können Sie sich erst eine Aufgabe vornehmen und versuchen diese in alltäglichen Gesprächen anzubringen. Und wenn dann die erste Gehaltsverhandlung nicht so gelaufen ist, wie Sie wollten, lassen Sie sich davon nicht entmutigen und probieren Sie es einfach noch einmal.