Hitze im Büro: Deshalb sollten Sie nie Ventilatoren nutzen

Ein Ventilator am Arbeitsplatz kann fatale Folgen haben - wenn es zu heiß ist.

Wenn bei über 30 Grad die Temperaturen ins Unerträgliche steigen, sorgen in vielen Büros Ventilatoren für ein bisschen Abkühlung. Keine gute Idee, wie Experten warnen.

Die Hitzewelle im Sommer 2018 läuft auf Hochtouren. Wer da eine Klimaanlage im Büro hat, kann sich glücklich schätzen. In anderen Büros sorgen Ventilatoren zumindest für ein wenig Abkühlung. Doch vor Letzteren warnen Experten immer wieder.

So funktionieren Ventilatoren

Ventilatoren funktionieren eigentlich ganz einfach: Der Propeller im Inneren sorgt für einen angenehmen Luftzug, in dem er die Raumluft am Körper vorbeipustet. Der kalte Luftstrom erleichtert die Wärmeabgabe des Körpers über die Haut - und die Hitze wird für uns erträglicher. Das ist gesundheitlich auch kein Problem, solange die Temperaturen gemäßigt sind.

Ab 35 Grad: Ventilatoren drohen den Körper zu überhitzen

Bei großer Hitze wird dieser Mechanismus jedoch zum Problem, wie Forscher herausfanden. Steigen die Temperaturen nämlich auf 35 Grad und mehr, kann der Körper durch den Luftstrom nicht mehr abkühlen. Ganz im Gegenteil: Durch die zugeführte warme Luft droht der Körper sogar zu überhitzen, wie britische Forscher in der Cochrane-Analyse warnen.

Wenn Mitarbeiter dann aufgrund des Ventilators exzessiv schwitzen und zu wenig trinken, könne der Körper schnell dehydrieren. Vor allem für ältere Menschen kann das schnell gefährlich werden, so die Forscher.

Mitarbeitern in Deutschland muss der Chef zwar in der Regel ab 35 Grad hitzefrei geben, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Zugluft im Büro fördert Erkältungen

Doch auch bei Temperaturen unter 35 Grad raten Gesundheitsexperten davon ab, sich bei der Arbeit Zugluft auszusetzen, die durch Ventilatoren, aber auch durch Klimaanlagen sowie offene Fenster und Türen entstehen.

"Im Sommer sind viele Menschen erkältet - weil sie permanent in einem leichten Durchzug sitzen", meint etwa Angela Schuh, Professorin für medizinische Klimatologie an der Ludwig-Maximilians Universität München im Spiegel-Interview. Und das aus gutem Grund: "Wenn die Luft auf den Hals trifft, sinkt die Temperatur in der Rachenschleimhaut. Viren, die man bereits erworben hat, haben dann bessere Lebensbedingungen. Deshalb kann eine Erkältung ausbrechen." Außerdem sorge Zugluft zudem für Muskelverspannungen.

Zugluft sollten Mitarbeiter deshalb möglichst meiden - etwa, in dem sie den Ventilator nicht direkt auf sich richten oder gleich abschalten. Wer der Zugluft im Büro nicht entkommt, dem rät die Expertin, sich mit entsprechender Kleidung, etwa einem Tuch, zu schützen.

Lesen Sie auch: Chef führt Vier-Tage-Woche ein - weil ihn eine Sache überzeugte.

Von Andrea Stettner