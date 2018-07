Hier arbeiten die glücklichsten Deutschen

Happyness Index 2018

+ © pixabay / jarmoluk Wo arbeiten die glücklichsten Deutschen? Eine Studie verrät es. © pixabay / jarmoluk

Wo macht die Arbeit in Deutschland noch richtig Spaß? Eine neue Arbeitnehmer-Studie zeigt, in welchen Städten Mitarbeiter am zufriedensten sind.