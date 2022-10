Gutes Gehalt ohne Studium: 4 Ausbildungsberufe, in denen Sie später gut bezahlt werden

Von: Carina Blumenroth

Nach der Schule eine Ausbildung machen oder ein Studium beginnen? Viele studieren, weil sie hoffen, mehr zu verdienen. Das ist nicht immer der Fall.

Noch während der Schulzeit müssen sich die Schülerinnen und Schüler fragen, wie es beruflich für sie weitergehen soll. Steht eine Ausbildung an oder ist ein Studium das Ziel? Viele entscheiden sich für ein Studium, in der Hoffnung, mit einem akademischen Abschluss später mehr zu verdienen. Das ist allerdings gar nicht gesagt, dass das wirklich der Fall sein wird. In folgenden Ausbildungsberufen werden Sie gut bezahlt.

Mit einigen Ausbildungsberufen verdienen Sie später mehr als mit einem Studium. © Vadim Demianovich/Imago

Gutes Gehalt ohne Studium: In diesen Berufen verdienen Sie auch während der Ausbildung gut

Fluglotse/Fluglotsin: Die Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre, das Abitur wird vorausgesetzt, außerdem müssen Eignungstests absolviert werden. Da wird sowohl die körperliche als auch die geistige Eignung festgestellt. In der Ausbildung verdienen Sie im ersten Lehrjahr 1.250 Euro. Das Portal Ausbildung.de informiert, dass das Einstiegsgehalt zwischen 7.000 und 9.750 Euro liegt.

Finanzwirt/in: Bei diesem Ausbildungsberuf benötigen Sie einen Realschulabschluss, der Ausbildungszeitraum geht über zwei Jahre. Das Ausbildungsgehalt beträgt 1.111 Euro, wie das Portal Azubi informiert. Das Einstiegsgehalt liegt bei etwa 2.500 Euro.

Physiklaborant/in: Für diesen Ausbildungsberuf wird ein Fachabitur bzw. ein Abitur benötigt. Ein technisches Verständnis und gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern werden vorausgesetzt. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Das Ausbildungsgehalt liegt etwa bei 1.106 Euro. Das Einstiegsgehalt liegt zwischen 1.600 bis 2.500 Euro.

Bankkauffrau/Bankkaufmann: Die Ausbildung dauert drei Jahre, ein Abitur bzw. Fachabitur wird vorausgesetzt. In der Ausbildung können Sie rund 1.048 Euro verdienen. Das Einstiegsgehalt liegt bei rund 3.150 Euro, wie das Portal Absolventa mitteilt.

Die vier Ausbildungsberufe gehören zu den bestbezahltesten Ausbildungsberufen im Jahr 2022, wie Azubi veröffentlicht. Aktuelle Ergebnisse des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) zeigen, dass ein Studium nicht zwangsläufig das höchste Lebensentgelt garantiert. Aus den Ergebnissen der Erhebung geht beispielsweise hervor, dass beispielsweise ein Meister im Logistikbereich mehr verdient, als jemand, der in diesem Bereich ein Studium absolviert hat.

Ausbildung + Qualifikation (Bsp.: Meister) Studium Verkehrs- und Logistikberufe 2.207 Euro 2.116 Euro

Quelle: https://doku.iab.de/kurzber/2022/kb2022-18.pdf, Stand: 24.10.2022 | Angabe Brutto-Lebensentgelt

Die Untersuchung zeigt, dass es deutliche Unterschiede innerhalb der Bereiche gibt. Demnach können Menschen im IT-Bereich auch ohne Studium zum Teil mehr Geld erhalten, als Menschen mit Studium in der Tourismusbranche. Durchschnittlich erreichen Studierte zwar die höheren Lebensentgelte, allerdings nicht in allen Bereichen. Vor allem in IT-Berufen oder in den Bereichen Mathematik, Physik und Chemie kann ein höheres Lebensentgelt erreicht werden, als von einem Durchschnittsakademiker, wie das Portal Businessinsider mitteilt.

Gehalt ohne Studium: Fachkräftemangel könnte sich positiv auf Gehälter auswirken

Der Fachkräftemangel wird in Zukunft, unter anderem bedingt durch den demografischen Wandel, an Brisanz zunehmen. Das könnte sich ebenfalls auf die Gehälter und Verdienstmöglichkeiten auswirken. IAB berichtet auf der eigenen Webseite: „Aufgrund der steigenden Fachkräfteengpässe ist – zumindest in bestimmten Berufsgruppen – in den nächsten Jahren ein überproportionaler Anstieg der Entgelte von Fachkräften und Spezialisten im Vergleich zur Steigerung der Löhne insgesamt zu erwarten.“