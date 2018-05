Google, Facebook & Amazon reißen sich um Studenten - das war sein Trick

Google und Facebook haben in Sachen Bewerbern stets die freie Wahl - schließlich sind hier Jobs heiß begehrt. Doch einen Studenten wollten sie alle haben - was ist sein Geheimnis?

Wer würde nicht gerne bei großen Konzernen wie Google, Facebook, Microsoft oder Amazon arbeiten? Die meisten Bewerber sind froh, hier überhaupt ein Bewerbungsgespräch angeboten zu bekommen - doch ein Student schaffte das Unglaubliche: Jedes dieser Tech-Unternehmen wollte ihn auch noch einstellen. Nun verrät Parth Detroja seinen Trick.

Geheimnis enthüllt: So sicherte sich Parth Detroja Job-Angebote von Goolge & Co.

Gerade einmal mit der Uni fertig und schon fliegen die Job-Angebote von Google und Microsoft zur Tür herein? Was für viele wie ein schöner Traum klingt, ist für den Studenten Parth Detroja in Erfüllung gegangen. All dies schaffte der junge Mann auch noch ohne großartige Informatik-Kenntnisse.

Sein Trick? Er unterbreitete jedem potenziellen Arbeitgeber Lösungsvorschläge zu dessen aktuellen Herausforderungen im Unternehmen. "Das ist der einzige einfache Weg, um im Gedächtnis zu bleiben und das Job-Angebot zu bekommen", erklärt er dem Online-Portal Inc. "Warum? Weil einen Teil des Vorstellungsgespräches, das für dich am meisten Wert hat, gezielt in den Teil umwandelst, der für das Unternehmen, das dich vielleicht einstellen möchte, den größten Nutzen hat."

Aber wie findet man eigentlich heraus, was dem Unternehmen fehlt? Schließlich haben Sie als Bewerber noch nicht so viel Einsicht in den Konzern, als wenn Sie angestellt wären. Detroja rät ganz einfach: Fragen Sie nach. Das können Sie schon vor dem Vorstellungsgespräch machen und sich dann eine Antwort zurecht legen. Denn seiner Meinung nach suchen Unternehmen vor allem nach Bewerbern, die gut vorbereitet sind, mit Herausforderungen umgehen können, viel über das Unternehmen wissen und zu dessen Erfolg beitragen möchten.

Letztendlich entschied sich Detroja für die Stelle bei seinem Wunsch-Arbeitgeber Facebook: Dort ist er aktuell als Product Manager tätig.

