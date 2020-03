Studien zeigen: Frauen zahlen bei Krediten oft höhere Zinsen als Männer

Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer. Die Lohnlücke sorgt auch für Ungleichheiten bei der privaten Kreditvergabe und bei den Zinsen - Frauen sind eindeutig im Nachteil.

Die Lohnlücke verursacht erhebliche Ungleichheiten bei der privaten Kreditvergabe.

Frauen haben es Analysen zufolge oft schwerer, einen sehr günstigen Kredit zu bekommen.

Nüchterne Analyse: Wer weniger verdient, kann auch nicht so hohe Kredite aufnehmen.

Gender Pay Gap: Frauen zahlen höhere Zinsen als Männer

Nach wie vor klafft eine deutliche Lohnlücke zwischen den Geschlechtern. So verdienen Frauen im Schnitt immer noch deutlich weniger als Männer*. Und das hat den Experten des Vergleichsportals Verivox zufolge auch Einfluss auf die Kreditvergabe.

Die Analysen zeigen dem Portal zufolge: Kreditanträge von Frauen werden öfter abgelehnt. Kreditnehmerinnen erhalten zudem seltener einen sehr günstigen Zinssatz.

Frauen verdienen 600 Euro weniger

In der Praxis sieht das dem Portal zufolge so aus: Frauen, die 2019 über Verivox einen Kredit abgeschlossen haben, verdienten im Schnitt 1.947 Euro netto – 637 Euro (25 Prozent) weniger als männliche Kreditnehmer.

Die Experten wissen: "Frauen arbeiten öfter in Teilzeit* und haben häufiger unterbrochene Erwerbsbiografien." Und sie arbeiten demnach auch öfter in Branchen mit niedrigem Lohnniveau. Fazit: "Ein Teil der Verdienstunterschiede erklärt sich durch solche strukturellen Unterschiede in den Beschäftigungsverhältnissen von Männern und Frauen."

Die Folgen: Wer weniger verdient, kann auch nicht so hohe Kredite aufnehmen. Die Darlehenssumme sei bei Frauen im Schnitt über 3.200 Euro niedriger als bei Männern, berichtet das Vergleichsportal.

Geringerer Verdienst senkt die Kreditwürdigkeit

Und das sei nicht der einzige Unterschied. "Das verfügbare Einkommen ist für Banken ein wichtiges Kriterium zur Bewertung der Kreditwürdigkeit", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wer weniger verdient, erhält schwerer eine Kreditzusage und muss öfter höhere Zinsen zahlen."

Drei von vier Männern, die über Verivox ein Darlehen beantragen, erhalten demnach eine Kreditzusage - bei Frauen seien es nur etwas mehr als zwei Drittel (69 Prozent).

Expertentipps für günstigere Konditionen

Ungleiche Bezahlung hin oder her - für günstigere Konditionen geben die Experten Tipps: Besonders wichtig sei ein umfassender Anbietervergleich. Wer einen Kredit gemeinsam mit einer andere Person beantrage, erhalte zudem ebenfalls häufig günstigere Konditionen.

Einen Kredit gemeinsam aufnehmen können übrigens nicht nur Ehe- und Lebenspartner. Familienangehörige kämen ebenso infrage wie enge Freundinnen oder Freunde, betont Oliver Maier.

Quellen: Verivox

