Sie wollen im Job mehr Geld? Dann begehen Sie nicht diesen Fehler!

Wer mit dem Chef um Geld feilschen will, kann dabei einiges falsch und vieles richtig machen. Experten sagen, worauf es bei der Gehaltsverhandlung im Job ankommt.

Bei der Gehaltsverhandlung* gibt es ein paar Tipps und Trick, die Sie beachten sollten. Regel Nummer eins: Seien Sie nicht zu schüchtern. Wer etwas will, muss es auch fordern. Selbstbewusstsein ist an der Stelle gefragt. Schließlich wissen Sie selbst am besten, was Ihre Arbeit wert ist. Und genau das sollten Sie gegenüber dem Arbeitgeber glaubhaft vertreten.

Trotzdem sollten Sie gegenüber Ihren Vorgesetzten diplomatisch bleiben. Das Jobportal Monster.de hat ein paar Tipps parat, die Beschäftigten bei der Gehaltsverhandlung weiterhelfen. Man solle nie „vorschnell“ mit Gehaltszahlen um wich werfen, schreibt das Portal. Frage der Vorgesetzte im Gespräch, wieviel man verdiene, könne man das „lässig zurück spielen“, so der Rat der Experten: „Mein Gehalt soll meine Erfahrung, Engagement und Kompetenz widerspiegeln. Was sind Ihnen diese wert?“

Mehr Gehalt: Tipps und Tricks bei der Gehaltsverhandlung

+ Wer mehr Geld will, muss es fordern – keine leichte Aufgabe. © Monika Skolimowska/dpa

Bei einem Bewerbungsgespräch bedeutet das demnach: Fragen Chefs oder Personaler nach dem derzeitigen Gehalt, um, wie das Portal es beschreibt, „den Bewerber festzunageln“, sollten Bewerber „natürlich nicht lügen“. Doch vage bleiben dürfen sie den Experten zufolge durchaus. Sie könnten zum Beispiel sagen: „Ich liege mit meinem Gehalt im branchenüblichen Korridor von X bis Y Euro.“ Oder: „Inklusive Zusatzleistungen komme ich auf ein durchschnittliches Jahresbrutto um X Euro“, schreibt das Portal.

Grundsätzlich sollte man bei der Gehaltsverhandlung bei Einwänden nicht zu schnell aufgeben. „Einige Gegenargumente“ des Verhandlungspartner seien durchaus „Standard“, so die Experten. Mitarbeiter sollten auf Sätze wie zum Beispiel „Das sprengt unser Gehaltsgefüge“, gefasst sein. Ihr Tipp: Man nehme dem Chef den Wind aus den Segeln, indem man selbst den Einwand formuliere. Zum Beispiel so: „Mit meinem Gehaltswunsch liege ich im Rahmen dessen, was bei uns üblich ist, sodass auch keine Unruhe ins Team kommt.“

Tipp bei Gehaltsverhandlung: Immer zuerst mit direktem Vorgesetzten sprechen

Das stärkste Argument, schreibt Monster.de, solle man sich bei der Gehaltsverhandlung zudem bist zum Ende des Gesprächs aufheben – „etwa den Hinweis auf ein wichtiges Projekt“, das man im nächsten Jahr abschließen werde.

Achtung, so ein wichtiger Rat, wenn man Gehaltswünsche äußern will: Der direkte Vorgesetzte sei „immer die erste Instanz“, die man nicht von vornherein übergehen sollte. Diese Regel sollte man also einhalten, wenn man es sich nicht mit dem Chef verscherzen will.

Bei Verhandlungen gibt es, wenn es ums Geld geht, auch noch einen anderen Trick: Wissenschaftler kamen bei Preisverhandlungen zu dem Ergebnis, dass ein ungerader Preis als Ausgangsgebot den Verhandlungspartner stärker im positiven Sinne beeinflusst als eine runde Summe. Das hätten die Wissenschaftler in zwei Experimenten mit insgesamt 200 Versuchspersonen nachgewiesen, teilte der Informationsdienst Wissenschaft (iwd) zu der damals im Fachmagazin Social Psychological and Personality Science erschienenen Studie mit. Psychologen sprechen hier auch vom sogenannten Präzisionseffekt. Krumme Beträge zu nennen, kann demnach in einer Gehaltsverhandlung helfen.

Allerdings sollte man es nicht übertreiben. Ab einem bestimmten Präzisionsgrad könnte sich der Effekt ins Gegenteil verkehren und Personaler könnten schnell bemerken, dass eine bis auf den Cent errechnete Forderung beim Jahresgehalt (zum Beispiel 57 852,76 Euro) lediglich Blendwerk ist. Zum Weiterlesen: Wenn Sie mehr Gehalt wollen, sollten Sie auf diese eine Sache achten.

(ahu)

