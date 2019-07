Gehalts-Check: In diesen Städten verdienen Männer und Frauen das meiste Geld

In vielen Regionen Deutschlands haben die Menschen verschiedene Trachten, andere Wörter für das Apfel-Kernhaus - und leider auch unterschiedliche Gehälter.

Auch 29 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands gibt es noch Unterschiede zwischen der ehemaligen DDR und dem Westen. Zum Beispiel die Gehälter. Angestellte im Osten verdienen oft weniger, als sie für dieselbe Arbeit in den westlichen Bundesländern bekommen würden - und arbeiten dabei sogar noch länger.

Im Durchschnitt 56 Stunden mehr - ohne Berlin sogar 61 Stunden

Im Jahr 2018 arbeiteten die Menschen in den alten Bundesländern im Schnitt 1.295 Stunden, schreibt die Karriere-Plattform Business Insider. Im Osten waren es durchschnittlich 56 Stunden mehr. Wenn man Berlin zum Westen zählt, sind es sogar 61 Stunden mehr. Trotzdem verdienten die Arbeitnehmer in Westdeutschland mit 36.088 Euro im Durchschnitt knapp 4.900 Euro mehr als in Ostdeutschland (31.242 Euro). Diese Zahlen veröffentlichten die Statistischen Ämter von Bund und Ländern, ausgewertet von der Linke-Bundestagsfraktion.

Lösungsvorschlag: Tarifbindungen im Osten stärken

Von gleichwertigen Lebensverhältnissen könne hier nicht gesprochen werden, bedauert die Linke-Sozialexpertin Sabine Zimmermann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Doch das sei inakzeptabel, so Zimmermann. Um die Gehälter anzugleichen, müsse man die im Osten deutlich schwächeren Tarifbindungen stärken. Die Regeln müssten so gelockert werden, dass Tarifverträge in einer Branche für allgemeinverbindlich erklärt werden könnten. Die Linke fordert außerdem eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro in der Stunde.

Hamburg mit 41.785 Euro an der Spitze

Hamburg bleibt mit 41.785 Euro brutto pro Jahr und Kopf weiterhin an der Spitze der durchschnittlichen Löhne und Gehälter in Deutschland. Auf Platz 2 und 3 folgen Hessen (38.779 Euro) und Baden-Württemberg (37.818 Euro). Das traurige Schlusslicht bildet Mecklenburg-Vorpommern mit 28.520 Euro. Ebenfalls unter dem bundesweiten Durchschnitt von 35.229 Euro liegen Brandenburg (29.605 Euro) und Thüringen (29.676 Euro). Und was ist der Grund für die großen Unterschiede? Firmen, die gut bezahlen, beeinflussen das durchschnittliche Gehalt in einer Region positiv. Und diese Firmen fehlen im Osten nach wie vor. Die Qualifikation der Arbeiter hat ebenfalls Einfluss.

Frauen sollten nicht in Wuppertal arbeiten

Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Die beruflich erfolgreichsten Frauen wohnen laut der Online-Plattform Adzuna in Bonn. Hier beträgt ihr durchschnittliches Jahresgehalb 82.000 Euro. Es folgen Hannover mit 80.300 Euro und Essen mit 78.400 Euro Jahreseinkommen.

Männer sind in Mannheim besser bedient: Mit einem Jahreseinkommen von 106.500 Euro sichert sich die Universitätsstadt den ersten Platz des Rankings. Auf Platz 2 und 3 liegen Karlsruhe mit 93.000 Euro und Düsseldorf mit 90.400 Euro.

Den größten Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen kann Wuppertal aufweisen. Den zweifelhaften 1. Platz hat sich die Stadt im Ruhrgebiet mit 29 Prozent höheren Gehältern bei Männern gegenüber Frauen verdient. Auch in den Top-Städten für Männer Mannheim und Karlsruhe ist die Gender Pay Gap mit 29 bis 28 Prozent sehr hoch. Wuppertals Gegenteil ist Essen: Dort verdienen Frauen rund zwei Prozent mehr als Männer und in Bielefeld und Bonn ist die Gender Pay Gap mit rund fünf Prozent Gehaltsunterschied relativ gering.

Der Osten holt langsam auf

Tatsächlich sei zu erkennen, dass sich die Gehälter zwischen Osten und Westen langsam annähern, sagt die Studie auf Business Insider. Im Jahr 2000 arbeiteten die Ostdeutschen noch 147 Stunden mehr, während es letztes Jahr nur noch 56 Stunden waren. Und 1991 war der Osten sogar noch mehr im Rückstand - mit durchschnittlich 9.201 Euro weniger.

