Gehaltsreport 2018: Wo verdient man am meisten Geld?

Im Gehaltsdschungel ist es schwer, den Überblick zu bewahren. Viele fragen sich gerade nach dem Studium oder der Ausbildung, wo sie am meisten Geld verdienen können.

Der aktuelle Gehaltsreport 2018 des Jobportals Stepstone zeigt: In Deutschland verdienen Mitarbeiter im Schnitt 58.152 Euro. Das klingt zunächst einmal nicht schlecht, die Gehälter variieren zum Teil jedoch sehr stark. Gerade die Unterschiede zwischen Berufsgruppen, Branchen oder auch Regionen sind groß, sodass der Durchschnitt aller Gehälter nur ein grober Anhaltspunkt sein kann.

Wer viel verdienen will, muss sich genau informieren. Die entscheidenden Weichen werden oft schon bei der Wahl des Studienfachs und der Ausbildung gelegt, da diese bereits ein bestimmtes Berufsfeld oder sogar gleich den Beruf vorgeben. Danach variieren die Verdienstmöglichkeiten mit der Wahl der Branche, der Unternehmensgröße, dem Bundesland und natürlich auch der Berufserfahrung sowie der Verantwortung.

Um zu zeigen, wie viel die Deutschen verdienen und von welchen Faktoren das Gehalt beeinflusst wird, hat Stepstone im Herbst 2017 eine Online-Befragung unter 50.000 Fach- und Führungskräften durchgeführt. Das Ergebnis zeigen wir Ihnen hier.

Nach dem Studium: Einstiegsgehalt - Welche Berufsanfänger verdienen am meisten?

"Augen auf bei der Berufswahl": Was schon fürs Studium gilt, setzt sich später bei der eigentlichen Berufswahl fort. Doch nicht nur Ärzte, Ingenieure und Juristen trumpfen hier richtig auf. Auch als Bank- oder Versicherungsmitarbeiter verdienen Sie gutes Geld.

IT

Bei der Berufserfahrung gilt: Je länger Sie bereits in Ihrem Beruf arbeiten, desto mehr steigt auch Ihr Gehalt - unabhängig vom Bildungsabschluss. Dass Akademiker im Schnitt mehr verdienen als Berufstätige in Ausbildungsberufen, ist sicher kein Geheimnis.

Führungskräfte mit Personalverantwortung verdienen in Deutschland im Schnitt 66.651 Euro. Wie hoch das Gehalt für Chefs tatsächlich ausfällt, hängt von der Anzahl der Mitarbeiter ab, die ihnen unterstellt sind: Je mehr Mitarbeiter, desto mehr Verantwortung - und desto höher fällt auch der Scheck am Ende des Monats aus.

Wer einen Job sucht und dabei möglichst viel verdienen will, der sollte vor allem in den Süden von Deutschland ziehen. Bayern und Baden-Württemberg. Spitzenreiter bei den Gehältern ist jedoch Hessen. Kein Wunder, denn die Banken-Metropole Frankfurt lockt vor allem Menschen aus der Finanzbranche - die wiederum gutes Geld verdienen.

Überraschend: In diesen Regionen verdienen Frauen mehr als Männer

Anzahl Mitarbeiter Jahresbruttogehalt im Vergleich zum Durchschnittsgehalt 1-500 Mitarbeiter 51.042 Euro - 12% 501-1.000 Mitarbeiter 59.170 Euro + 2% mehr als 1.000 Mitarbeiter 67.147 Euro + 15%

Auch die Unternehmensgröße spielt eine beachtliche Rolle beim Gehalt. So verdienen Mitarbeiter in Mittelständischen Betrieben rund zwölf Prozent unter dem Durchschnitt, während Arbeitnehmer in Konzernen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern etwa 15 Prozent darüber liegen.