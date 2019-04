Gehalt: So viele Deutsche verdienen weniger als Sie 

Wie viel Geld verdienen Menschen in Deutschland? Und wo stehen Sie dabei? Eine Gehaltsstudie verrät es.

Wie viel verdiene ich im Vergleich zu anderen Menschen in Deutschland? Wenn Sie sich diese Frage auch schon mal gestellt haben, liefert Ihnen eine Studie nun die Antwort.

Hätten Sie's gedacht? Ein Gehalt von exakt 2.503 Euro brutto im Monat teilt Deutschland in ein ärmere und reichere Hälfte. Heißt im Klartext: 50 Prozent aller Menschen in Deutschland verdienen weniger, 50 Prozent verdienen mehr. Das hat eine neue Studie ergeben.

2.503 Euro brutto - das ist weniger als das ermittelte Durchschnittseinkommen in Deutschland. Wo stehen Sie mit Ihrem Gehalt, verglichen mit anderen Menschen in Deutschland? Werfen Sie einen Blick in die Tabelle:

So viele Menschen verdienen in Deutschland weniger als Sie:

Monatliches Bruttogehalt Anteil ärmerer Menschen in Deutschland 1.201 € 10 % 1.549 € 20 % 1.842 € 30 % 2.141 € 40 % 2.503 € 50 % 2.937 € 60 % 3.456 € 70 % 4.215 € 80 % 5.866 € 90 % 18.522 € 99 % Quelle: World Inequality Database (Stand: 2019)

World Inequality Database bietet Einkommenstest an

Doch wie kommt diese Einteilung zustande? Dafür werteten Wirtschaftswissenschaftler die Daten des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP) aus. Für das SOEP werden jährlich Haushalte in Deutschland befragt, unter anderem nach ihrem Haushaltseinkommen und wie viel sie arbeiten. Daraus lässt sich wiederum hochrechnen, wie viel jeder Mensch in Deutschland pro Monat verdient.

Diese Daten bilden den Grundstock für die World Inequality Database, auf deren Internetseite jeder anhand seines Einkommens berechnen kann, wo er im Vergleich steht - und zwar auf das Prozent genau. Eine grobe Einteilung sehen Sie oben in der Tabelle.

