Gehalt: Wie viel verdienen Steuerfachangestellte?

Steuerfachangestellte beraten Mandanten in allen Fragen zur Steuererklärung. Doch wie hoch ist ihr Gehalt? Wie viel verdienen sie in der Ausbildung? Hier erfahren Sie mehr.

Steuererklärungen sind eine komplizierte Sache: Kaum einer blickt durch, wenn es alle Jahre wieder heißt, seine Einnahmen und Ausgaben offenzulegen. Hinzu kommen unzählige Sonderfälle und Ausnahmen. Steuerfachangestellte können hier weiterhelfen und Mandanten individuell betreuen. Doch wie viel verdienen Steuerfachangestellte dabei? Wie hoch fällt ihr Gehalt währen der Ausbildung und danach aus?

Aufgaben von Steuerfachangestellten

Steuerfachangestellte arbeiten meist in Kanzleien oder Gesellschaften von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Buchprüfern. Man findet sie aber auch in Unternehmen, etwa im Bereich Rechnungswesen oder in der Personalabteilung.

Die Aufgaben von Steuerfachangestellte:

Sie betreuen und beraten Mandanten.

Sie erledigen die Buchführung von Mandanten.

Sie erstellen betriebswirtschaftliche Auswertungen und Jahresabschlüsse für Mandanten.

Sie erstellen Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Gehalt während der Ausbildung zur/m Steuerfachangestellte/n

Wie viel Steuerfachangestellte während der dreijährigen Ausbildung verdienen, hängt vom Arbeitgeber ab, da das Gehalt keinem gesetzlichen Tarif unterliegt. Seinen Ausbildungsbetrieb sollten sich Azubis deshalb genau aussuchen.

Das Gehalt von Steuerfachangestellten orientiert sich jedoch auch immer an der jeweiligen Steuerberaterkammer des Bundeslandes, weshalb es bundesweit zu großen Abweichungen zwischen den Ausbildungsgehältern kommen kann. Arbeitgeber dürfen zwar von der Empfehlung der Steuerkammer abweichen, jedoch nur maximal um 20 Prozent nach unten.

So lauten die Gehalts-Empfehlungen der Steuerkammern für Steuerfach-Auszubildende:

Steuerberaterkammer / Bundesland Monatliches Gehalt (brutto) 1. Ausbildungsjahr Monatliches Gehalt (brutto) 2. Ausbildungsjahr Monatliches Gehalt (brutto) 3. Ausbildungsjahr Westfalen-Lippe (ab 1.1.2019) 850 Euro 950 Euro 1.050 Euro Steuerberaterkammer Niedersachsen 850 Euro 950 Euro 1.050 Euro Steuerberaterkammer Berlin 700 Euro 800 Euro 950 Euro Steuerberaterkammer Bayern 800 Euro 950 Euro 1.050 Euro Steuerberaterkammer Hessen 850 Euro 950 Euro 1.050 Euro Quelle: beruf-steuerberater.de

Wenn Steuerfachangestellte ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, steigt auch ihr Gehalt. Doch auch für ausgelernte Steuerfachkräfte gibt es keine Vorgaben, das Gehalt kann von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich ausfallen.

Durchschnittsgehalt nach Bundesland:

Bundesland Monatliches Durchschnittsgehalt (brutto) Baden-Württemberg 2.630 Euro Bayern 2.550 Euro Berlin 2.250 Euro Brandenburg 1.850 Euro Bremen 2.300 Euro Hamburg 2.550 Euro Hessen 2.770 Euro Mecklenburg-Vorpommern 1.800 Euro Niedersachsen 2.200 Euro Nordrhein-Westfalen 2.500 Euro Rheinland-Pfalz 2.350 Euro Saarland 2.270 Euro Sachsen 1.850 Euro Sachsen-Anhalt 1.800 Euro Schleswig-Holstein 2.100 Euro Thüringen 1.900 Euro Quelle: Gehalt.de

Gehalt steigt nach Weiterbildung zum Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter oder Steuerberater

In der Regel steigt das Gehalt mit dem Alter etwas an und auch größere Unternehmen zahlen meist mehr als Kleine. Wer als Steuerfachangestellter deutlich mehr Geld verdienen will, kann sein Gehalt jedoch auch mit einer Weiterbildung zum Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter oder Steuerberater aufstocken.

