Gehalt: Wie viel verdient ein Anwalt?

Anwälte zählen in Deutschland zu den Spitzenverdienern. Doch nicht überall winkt das große Geld. Wie viel ein Anwalt wirklich verdient, erfahren Sie hier.

Wie viel ein Anwalt verdient, hängt in der Regel von seinem Fachgebiet ab, in dem die Honorarsätze variieren können. Aber die Art der Beschäftigung - selbstständig oder angestellt -, die Größe der Kanzlei und auch das Bundesland, in dem Anwälte tätig sind, spielt wie in vielen anderen Berufen auch eine Rolle.

Damit verdienen Anwälte ihr Geld

Anwälte vertreten ihre Mandanten im Streitfall. Nach ihrem Studium beginnen sie oft im allgemeinen Bereich und spezialisieren sich dann nach und nach. Fachgebiete können etwa sein:

Anwalt für

Strafrecht

Zivilrecht

Steuerrecht

Verkehrsrecht

Erbrecht

uvm.

Gehalt Anwalt: Mindestsätze für Anwalts-Honorar und regionale Unterschiede

Das Honorar der Anwälte, wie ihr Gehalt genannt wird, richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), das 2004 aus der früheren Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) hervor ging. Dieses legt die Mindestsätze für Beratungen und anwaltliche Tätigkeiten fest und darf auch nicht unterboten werden.

Die Einkünfte von Anwälten orientieren sich zudem am Einkommensspiegel der Bundesländer. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass in "reicheren" Bundesländern wie Hessen oder Bayern, Anwälte mehr verdienen als in den "ärmeren" Ost-Bundesländern. Auch die Größe der ansässigen Unternehmen ist entscheidend, schließlich haben diese auch ein größeres finanzielles Polster für Anwaltskosten als ein kleiner Betrieb.

Wenn es um den Verdienst von Anwälten geht, muss auch beachtet werden, dass der Bereich, für den Anwälte zuständig sind, je nach Bundesland variieren kann. So sind etwa für Beglaubigungen in Bayern Notare zuständig - nicht die Anwälte. Auch dieser Punkt führt dazu, dass die Einkünfte von Anwälten je nach Bundesland zum Teil stark variieren.

In diesem Bundesland verdienen Anwälte am meisten Geld

Laut einer Studie des Portals Gehalt.de verdienen Anwälte in Hessen am meisten: Wer schon einige Jahre Berufserfahrung mitbringt, verdient hier durchschnittlich 65.716 Euro brutto im Jahr. Aber auch Berufseinsteiger schneiden in Hessen am besten ab: Hier liegt das durchschnittliche Einstiegsgehalt bei rund 56.000 Euro brutto. Aber auch Anwälte in Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg können gutes Geld verdienen.

Am schlechtesten schneidet der Osten der Republik ab, wenn es um die Anwaltsgehälter geht. In Mecklenburg-Vorpommern als Schlusslicht müssen sich erfahrene Anwälte mit rund 45.490 Euro brutto begnügen, Berufseinsteiger kommen lediglich auf 38.770 Euro brutto im Jahr.

Gehalt Anwalt: Einstiegsgehalt - nach Bundesland

Bundesland Durchschn. Jahresgehalt (brutto) Hessen 56.005 € Baden-Württemberg 55.801 € Bayern 55.495 € Hamburg 54.372 € Nordrhein-Westfalen 53.862 € Rheinland-Pfalz 52.230 € Bremen 51.618 € Saarland 51.159 € Schleswig-Holstein 50.190 € Niedersachsen 50.037 € Berlin 48.762 € Brandenburg 41.621 € Sachsen 40.958 € Thüringen 40.499 € Sachsen-Anhalt 39.530 € Mecklenburg-Vorpommern 38.765 € Quelle: Gehalt.de

Gehalt Anwalt mit Berufserfahrung - nach Bundesland

Bundesland Durchschn. Jahresgehalt (brutto) Hessen 65.716 € Baden-Württemberg 65.477 € Bayern 65.118 € Hamburg 63.801 € Nordrhein-Westfalen 63.203 € Rheinland-Pfalz 61.287 € Bremen 60.569 € Saarland 60.031 € Schleswig-Holstein 58.893 € Niedersachsen 58.714 € Berlin 57.218 € Brandenburg 48.838 € Sachsen 48.060 € Thüringen 47.522 € Sachsen-Anhalt 46.385 € Mecklenburg-Vorpommern 45.487 € Quelle: Gehalt.de

