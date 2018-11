Gehalt Ü50: In diesen Jobs räumen alte Hasen richtig ab

Wo verdienen erfahrene Fach- und Führungskräfte das meiste Geld? Wo lauern ab 50 die niedrigsten Gehälter? Eine neue Studie verrät es.

Fach- und Führungskräfte jenseits der 50 bringen meist jede Menge Berufserfahrung und Kompetenz mit. Das wirkt sich positiv auf den Geldbeutel der sogenannten "Silver Workers" aus - zumindest wenn man den richtigen Beruf ergriffen hat. Denn nicht überall sieht es gehaltsmäßig für sie rosig aus.

In welchen Berufen den "alten Hasen" Top- oder Flop-Gehälter winken, hat eine Studie von Compensation Partner unter die Lupe genommen. Die Analysten werteten dazu die Daten von 45.925 Beschäftigten über 50 Jahre aus.

Top-Gehälter von Führungskräften Ü50: Chefärzte räumen ab

Wenig überraschend: Führungskräfte verdienen weit mehr als Fachkräfte, da sie disziplinarische Personalverantwortung tragen.

Zu den Top-Verdienern bei den Führungskräften über 50 zählen Chefärzte mit einem stattlichen Jahresgehalt von ca. 226.000 Euro brutto im Jahr (alle Gehälter sind Median-Gehälter*). Mit deutlichem Abstand folgen Geschäftsführer auf Platz zwei. Sie verdienen rund 129.000 Euro brutto jährlich.

Platz Beruf Median*-Gehalt (brutto) pro Jahr Durchschnittsgehalt (brutto) pro Jahr 1 Chefärztin bzw. Chefarzt 225.986 Euro 257.255 Euro 2 Geschäftsführer/-in 129.491 Euro 164.051 Euro 3 Verkaufsleiter/-in 124.497 Euro 134.718 Euro 4 Technische/r Leiter/-in 117.792 Euro 132.404 Euro 5 Kaufmännische/r Leiter/-in 113.818 Euro 130.034 Euro Quelle: Compensation Partner (Stand: 2018)

Lesen Sie auch: Gehalt: Das sind die bestbezahlten Berufe Deutschlands.

Top-Gehälter von Fachkräften Ü50: Business Developer auf Platz eins

Beschäftigte ohne Personalverantwortung können zwar ebenfalls ordentliche Summen verdienen - Jahresgehälter von mehr als 100.000 Euro jährlich sucht man hier jedoch vergeblich.

Zu den Top-Verdienern bei den Fachkräften zählen erneut Ärzte, doch auf den obersten Plätzen landen andere: Die Pole Position sichern sich die Business Developer bzw. Business Developerinnen: Sie verdienen rund 96.000 Euro brutto jährlich. Knapp dahinter landen (Key-)Account-Manager/-innnen mit rund 95.700 Euro brutto. Fachärzte sichern sich immerhin Platz drei: Sie verdienen rund 89.000 Euro brutto im Jahr.

Platz Beruf Median*-Gehalt (brutto) pro Jahr Durchschnittsgehalt (brutto) pro Jahr 1 Business Developer/-in 95.980 Euro 104.287 Euro 2 (Key-)Account-Manager/-in 95.655 Euro 103.048 Euro 3 Fachärztin bzw. Facharzt 89.395 Euro 99.289 Euro 4 Vertriebsingenieur/-in 88.794 Euro 92.264 Euro 5 Justitiar/-in 79.855 Euro 87.513 Euro Quelle: Compensation Partner (Stand: 2018)

Flop-Gehälter von Beschäftigten Ü50: Friseure verdienen am wenigsten

Leider läuft es nicht in allen Berufen so rosig. Am unteren Ende des Gehaltsrankings landen die Friseure mit einem Jahresgehalt von rund 25.000 Euro brutto. Kassenpersonal kommt mit etwa 26.500 Euro brutto im Jahr nicht viel besser weg. Auch Verkäufer/innen im Einzelhandel, Berufskraftfahrer/innen und Call-Center-Angestellte bleiben unter der 30.000 Euro-Grenze, welche Altenpfleger/innen und Hausmeister nur knapp überschreiten.

Platz Beruf Median*-Gehalt (brutto) pro Jahr Durchschnittsgehalt (brutto) pro Jahr 1 Friseur/-in 25.070 Euro 26.948 Euro 2 Kassenpersonal 26.519 Euro 27.689 Euro 3 Verkäufer/-in im Einzelhandel 28.898 Euro 31.925 Euro 4 Berufskraftfahrer/-in 29.008 Euro 31.050 Euro 5 Call Center Agent/-in 29.060 Euro 32.146 Euro 6 Altenpfleger/-in 30.138 Euro 31.539 Euro 7 Hausmeister/-in 30.459 Euro 32.398 Euro 8 Reisefachangestellte/-r 31.766 Euro 33.551 Euro 9 Handwerker/-in 31.805 Euro 33.775 Euro 10 Zahnarzthelfer/-in 32.328 Euro 33.403 Euro

Quelle: Compensation Partner (Stand: 2018)

Gehalt: Studium macht sich auch bei Generation 50 plus bezahlt

Durch die Studie wurde deutlich, dass sich ein Studium auch im Alter bezahlt macht. So liegen die Gehälter

von Ü50-Fachkräften mit Studienabschluss bei rund 63.000 Euro jährlich, während

bei rund 63.000 Euro jährlich, während Fachkräfte mit Lehre bzw. Fachwirt lediglich ca. 39.000 Euro im Jahr verdienen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Führungskräften. Hier verdienen die über 50-jährigen

Führungskräfte mit Studienabschluss rund 115.000 Euro, während

rund 115.000 Euro, während Führungskräften mit Lehre bzw. Fachwirt nur noch etwa 82.000 Euro Jahresgehalt winken.

"Mut zum Jobwechsel!" Aktuell gute Chancen für ältere Beschäftigte

"Führungskräfte steigen in ihrem Gehalt deutlich stärker als Fachkräfte und der Lohnunterschied wird im Laufe der Karriere immer größer", lautet das Fazit von Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner.

Silver Workern, die mit ihrem Gehalt unzufrieden sind, rät er: "Mut zum Jobwechsel! Erfahrenes Personal ist auf dem aktuellen Arbeitsmarkt besonders gefragt. Hier ergeben sich gute Chancen auch für ältere Beschäftigte, eine neue Stelle anzutreten. Gehaltssteigerungen von fünf bis zehn Prozent sind üblich."

Auch interessant: Von 20 bis 60: So entwickelt sich Ihr Gehalt im Laufe des Lebens.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

*Als Median bezeichnet man den Wert, der in der Mitte aller Daten liegt: 50 Prozent liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Der Median ist daher genauer als der Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrt werden kann.



as

Fotostrecke