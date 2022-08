15 stressfreie Jobs, in denen Sie richtig gutes Geld verdienen

Von: Andrea Stettner

Sie verabscheuen Stress und Kritik, aber Ihr Job soll dennoch ein ordentliches Gehalt abwerfen? Eine amerikanische Analyse liefert die passenden Berufe.

Ein voller Terminkalender, Stress und ständige Kritik – manche Berufe können ganz schön an den Nerven zehren*. Während wir in manchen Berufen abends nur noch müde und kaputt auf die Couch sinken, gestalten sich andere Jobs dagegen deutlich entspannter. Vor allem für Menschen, die mit Stress ohnehin schlecht umgehen können.

15 stressfreie Berufe mit super Gehalt

Eine Datenbank des US-amerikanischen Ministeriums für Arbeit, das Occupational Information Network (O*NET), listet Berufe auf und bewerte sie danach, wie viel Stress und Kritik Mitarbeiter in diesem Job aushalten müssen. Die Skala der sogenannten „Stresstoleranz“ für jeden Job reicht dabei von null bis hundert: je niedriger die Punktezahl, desto weniger Stress für die Beschäftigten.

Wir haben für Sie die bestbezahlten Jobs mit den niedrigsten Stress-Werten aufgelistet (durchschnittliches Jahresgehalt von mindestens 75.000 US-Dollar), und mit den in Deutschland üblichem Gehalt* ergänzt:

Platz Beruf Durchschn. Jahresgehalt (brutto) Wichtigkeit der Stresstoleranz (0-100) 1 Mathematiker/-in ca. 63.100 Euro 57 2 Geograph/-in ca. 45.400 Euro 59 3 Politikwissenschaftler/-in ca. 48.300 Euro 61 4 Chemieingenieur/-in ca. 64.100 Euro 61 5 Operations Research-Analyst/-in ca. 39.000 bis 63.700 Euro 61 6 Industriedesigner/-in ca. 42.800 Euro 61 7 Physiker/-in ca. 58.600 Euro 62 8 Materialwissenschaftler/-in ca. 58.300 Euro 62 9 Hydrologe/-in ca. 45.800 Euro 62 10 Ernährungswissenschaftler/-in und -technologe/-in ca. 43.900 Euro 62 11 Hochschullehrer/-in für Wirtschaftswissenschaften ca. 54.900 Euro 63 12 Bioingenieur/-in und Biomediziner/-in ca. 65.700 bis 80.400 Euro 63 13 Ökonom/-in ca. 54.300 Euro 64 14 Statistiker/-in ca. 63.100 Euro 64 15 Epidemiologe/-in ca. 65.700 Euro 64

Wenig Stress im Job und dabei gut verdienen – wer träumt nicht davon? © Westend61 / Imago

Jobs an Hochschulen führen Ranking an

Zu den stressfreiesten Berufen laut O*NET zählen vor allem Jobs an Hochschulen und Universitäten wie Mathematiker, Statistiker und Geographen. Sie wollen wissen, in welchen Berufen generell die höchsten Gehälter gezahlt werden? Das erfahren Sie hier. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

