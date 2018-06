Gehalt: Wie viel verdienen eigentlich Polizisten?

Polizisten setzen in ihrem Beruf nicht selten ihr Leben aufs Spiel oder müssen sich beschimpfen lassen. Doch spiegelt sich das auch im Gehalt wider?

Rund 245.000 Polizeibeamte sorgen in Deutschland für Sicherheit. Die Aufgaben könnten dabei nicht undankbarer sein, haben sie doch tagtäglich mit Einbrechern, Diebstählen, Körperverletzungen oder auch Falschparkern zu tun. Auf der anderen Seite werden sie - oft allein schon wegen ihrer Anwesenheit - beleidigt und beschimpft, die Respektlosigkeiten nehmen schon seit Jahren zu. Doch wie viel verdienen Polizisten für ihren Einsatz? Ist ihr Gehalt dem Risiko angemessen?

Verdienst hängt von Zuständigkeit und Dienstgrad ab

Polizisten werden als Beamte besoldet - allerdings hängt der Sold davon ab, bei wem die Polizisten angestellt sind. Das kann beim Bund oder bei den Ländern sein.

Zu den Polizisten beim Bund gehören

Bundespolizei,

Bundeskriminalamt,

Zoll,

Feldjäger der Bundespolizei sowie die

Polizei beim Deutschen Bundestag.

Zu den Polizisten der Länderzählen

Streifenpolizisten,

Beamte auf der Wache und

Ordnungshüter bei Großveranstaltungen.

Außerdem spielt der Dienstgrad eine wichtige Rolle für das Gehalt. Hier unterscheidet man zwischen

einfachem Dienst,

mittlerem Dienst,

gehobenem Dienst und

höherem Dienst.

Gehalt bei der Polizei: Besoldung in Bund und Ländern

Als Beamter im einfachen Dienst werden Polizisten mit der Besoldungsgruppe A2 bis A6 eingruppiert. Ein einfacher Wachtmeister verdient in der Besoldungsgruppe A2 rund 2.127 Euro bis 2.410 Euro brutto im Monat - je nach Stufe.

Die Besoldung in den Ländern fällt je nach Bundesland unterschiedlich aus. So steigt ein Beamter im einfachen Dienst in Bayern mit der Besoldungsgruppe A3 ein (2.150 Euro bis 2.522 Euro), in Sachsen verdienen Bundesbeamte in der Gruppe A2 dagegen rund 150 bis 300 Euro weniger als die bayerischen Kollegen.

Im mittleren Dienst (A6 bis A9) verdienen Polizisten in Deutschland etwa 1.900 bis 4.500 Euro. Im höheren Dienst (bis A16) sind dann bis zu 6.000 Euro monatlich drin.

Die vollständige Besoldungstabelle für Bundesbeamte können Sie hier einsehen.

Weitere Artikel aus unserer Gehaltsserie:

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Von Andrea Stettner