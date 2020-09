Sie wollen mehr Gehalt? Angeblich hilft Ihnen dabei dieses Outfit

Bei Gehaltsverhandlungen sollte man die Psychologie nicht unterschätzen, sagen Experten, die für den Büro-Look zu diesem Anlass einen Tipp haben.

So viel vorneweg: Sie sollten im Job die Kleidung tragen, die zur Firma und zu Ihrer beruflichen Position passt. Was die Gehaltsverhandlung* betrifft, soll es Karriere- und Mode-Experten zufolge jedoch zusätzlich dabei helfen, dass Sie Ihr Outfit zu diesem Anlass nicht zu langweilig und eintönig wirkt.

Oder umgekehrt gesagt: Ein wenig Farbe – passend zum jeweiligen Büro-Outfit zum Beispiel kombinierbar als Accessoire – könne bei der Gehaltsverhandlung sogar helfen, so ihr Rat. Hier kommt ein wenig Psychologie ins Spiel: Die bunten Farben könnten Ihren Vorgesetzten positiv stimmen. Und das wiederum könne dabei helfen, Ihre Gehaltsforderungen durchzusetzen. So habe nicht zuletzt eine Studie der University of Chicago gezeigt, dass das Outfit im Büro einen erheblichen, positiven Einfluss aufs Gehalt hat. Es sollte natürlich kein Leo-Print sein, und nichts Neonfarbenes. Trotzdem, so der Hinweis aus modischer Sicht, könnten sich farbenfrohe Outfits positiv auf die Motivation des Chefs auswirken, riet zum Beispiel das Magazin Brigitte. Dazu würden unter anderem Farben wie Rot, Lila, Blau oder Grün zählen. Auch ein farbiges Accessoire zu einem Kleidungsstück mache etwas her.

Gehaltsverhandlung: Büro-Look mit farbigen Accessoires

Psychologie im Job: Farbe kann motivierend wirken

Und auch das Modemagazin Instyle empfiehlt, sich vor einer Gehaltsverhandlung Gedanken über das passende Outfit zu machen und ruhig ein wenig Farbe ins Spiel zu bringen. „Denn: Wenn du in deinem Job mehr Geld forderst, solltest du unbedingt Farbe bekennen. Triste Outfits werden dich bei deinem Vorhaben nicht weiterbringen.“ Wer „Signalfarben“ wie Pink, Rot, Blau und Violett trage, vermittele Selbstbewusstsein - und das dürfe bei einer Gehaltsverhandlung oder einer eventuellen Beförderung auf gar keinen Fall fehlen, so der Tipp auf Instyle.de.

Trotzdem sollte man es nicht übertreiben - das Büro-Outfit sollte in erster Linie sauber und gepflegt wirken. Und man sollte sich darin wohlfühlen. Die Karrieretrainerin Sandra Schumacher hat noch einen anderen Tipp für die Gehaltsverhandlung. In einem Beitrag der Augsburger Allgemeinen rät sie, sich bei der Wahl der Kleidung an der Position zu orientieren, die man erreichen möchte. Das Outfit sollte gut sitzen und nicht zu gemütlich oder alltäglich sein, heißt es außerdem in dem Beitrag. „Nach zwei Jahren ist es auf der Arbeit ja ein bisschen wie zu Hause“, gibt die Karrieretrainerin in dem Beitrag zu bedenken. (ahu) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

