Gehalt bei McDonald's: So viel verdienen die Mitarbeiter wirklich

Jobs bei Fastfood-Ketten wie McDonald's haben nicht gerade das beste Image. Doch bezahlt der Konzern wenigstens gut? Wie viel Gehalt verdienen Kassierer und Burgerbrater?

Stress, Schichtarbeit und stinkendes Frittierfett: Ein Job bei McDonald's wirkt für Außenstehende nicht gerade verlockend. Für viele Berufstätige mit und ohne Ausbildung ist eine Stelle in der Systemgastronomie eine gute Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Doch wie hoch ist das Gehalt beim Fastfood-Riesen wirklich?

Gehalt bei McDonald's: So viel verdienen Kassierer und Burgerbrater

Das Gehalt bei McDonald's richtet sich nach dem Tarifvertrag des Bundesverbands der Systemgastronomie (bdS). Das E instiegsgehalt ist dennoch überschaubar und liegt mit neun Euro pro Stunde nur knapp über dem aktuellen Mindestlohn von 8,84 Euro (Stand: 2018).

So viel verdient man in der Ausbildung bei McDonald's

McDonald's beschäftigt jedoch nicht nur ungelernte Fachkräfte. Laut dessen Homepage bietet McDonald's drei Ausbildungen an, für die angehende Azubis entweder einen Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss benötigen:

Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe,

Ausbildung zum/r Fachmann / Fachfrau für Systemgastronomie sowie

Ausbildung & Fachhochschulreife zum/r Fachmann / Fachfrau für Systemgastronomie.

Alle drei Ausbildungen dauern drei Jahre und werden nach Tarif bezahlt:

Ausbildungsjahr Monatliches Gehalt (brutto) 1. Lehrjahr 750 Euro 2. Lehrjahr 840 Euro 3. Lehrjahr 940 Euro

Quelle: McDonald's Deutschland

Bis 1. Januar 2019 steigt Gehalt der Auszubildenden in allen drei Ausbildungsjahren um 60 Euro an.

Gehalt bei McDonald's richtet sich nach zwölf Tarifgruppen

Bei McDonald's gibt es insgesamt sieben verschiedene Stufen für Mitarbeiter, innerhalb derer man nach und nach aufsteigen kann:

1. Crew

2. Crew Trainer

3. Crew Chief

4. Shiftleader (Schichtleiter)

5. (First) Assistant Manager

6. Restaurant Manager

7. Mid-Manager

Je höher man aufsteigt, desto mehr verdienen Mitarbeiter auch. Die Bild berichtet von insgesamt zwölf Tarifgruppen, in die Mitarbeiter je nach Aufgabengebiet und Betriebszugehörigkeit eingestuft werden.

In der untersten Stufe (Crew), in der Mitarbeiter etwa Burger zubereiten oder an der Kasse arbeiten, steigen Team-Mitglieder mit neun Euro pro Stunde ein. In dieser Tarifgruppe sollen laut dem Online-Portal 60 Prozent aller Mitarbeiter beschäftigt sein. Ein Grund dafür sei die hohe Fluktuation unter den Beschäftigten, so ein Gewerkschaftssprecher. In die nächsthöhere Gehaltsstufe sollen Mitarbeiter bereits nach einem Jahr aufsteigen können.

Wer es bis Gehaltsstufe Sechs geschafft hat, soll dann schon 12,46 Euro pro Stunde verdienen (ab 1. Januar 2019: 13,37 Euro). Wenn es nach Tarif geht, sind bei McDonald's (und anderen Systemgastronomien) maximal 19,68 Euro pro Stunde drin. Führungskräfte können durch außerbetriebliche Gehaltsvereinbahrungen jedoch noch einmal deutlich mehr Geld verdienen.

So viel verdienen Schichtleiter und Team-Manager beim Burger-Riesen

Wer bei McDonald's aufsteigt, verdient nach und nach mehr Geld. Laut der Gehaltsplattform Glassdoor sind etwa für Schichtleiter und Restaurantmanager folgende Gehälter drin:

Karrierestufe Jahresgehalt (brutto) inkl. Zuschläge Stundenlohn inkl. Zuschläge (bei einer 40 Stunden Woche) Schichtleiter 22.800 Euro 11,87 Euro Restaurant- oder Teammanager bis zu 69.000 Euro 28,75 Euro

Die Angaben auf Glassdoor stammen von den Mitarbeitern selbst, McDonald's kann diese jedoch nicht bestätigen. Der Grund: Rund 90 Prozent aller McDonald's-Filialen würden von Franchisenehmern betrieben, die dem Konzern keinen Einblick in deren Gehaltsstrukturen geben würden.

"Zusätzlich zum Entgelttarifvertrag gilt auch weiterhin der Manteltarifvertrag. Hier sind weitere Zuschläge wie Mehrarbeits-, Nacht-, Feiertagszuschlag, Urlaubsgeld und Jahressonderzuwendungen für unsere Mitarbeiter tariflich festgelegt. Darüber hinaus können natürlich weitere freiwillige Leistungen angeboten werden", so ein Sprecher gegenüber dem Stern.

