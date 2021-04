Hohes Gehalt, wenig Konkurrenz: Zehn Jobs, bei denen sich die Bewerbung gleich doppelt lohnt

Jobsuche

Auf der Suche nach einem gut bezahlten Job müssen sich Jobsuchende häufig gegen viele Mitbewerber durchsetzen. Doch bei diesen lukrativen Stellen haben Sie gute Karten.

Jobs mit hohem Gehalt sind immer heißbegehrt. Deshalb müssen sich Bewerber* hier meist gegen eine Vielzahl an Konkurrenten durchsetzen. Die Chancen auf einen solchen Job fallen dementsprechend gering aus. Doch es gibt auch Ausnahmen!

Die Job-Seite Indeed hat in einer aktuellen Analyse für den deutschen Stellenmarkt genau diese Perlen aufzeigt. Das Unternehmen ermittelte 30 Berufe mit einem jährlichen Gehalt von über 75.000 Euro, für die sich im Vergleich zu den durchschnittlichen Aufrufen pro Stellenausschreibung die wenigsten Jobsuchenden interessieren. Das Ergebnis: Vor allem Experten und Führungskräfte aus dem Tech-Bereich haben dank wenig Konkurrenz gute Karten, einen richtig gut bezahlten Job zu ergattern:

Gutbezahlte Jobs: Die Top Ten mit der geringsten Konkurrenz

Platz Beruf Jehreseinkommen Interesse 1 IT Architekt 75.000 € -88,2 % 2 Senior Consultant 90.000 € -87,7 % 3 Solution Architekt 90.000 € -85,6 % 4 Microsoft Consultant 75.000 € -85,1 % 5 Sap Entwickler 75.000 € -82,7 % 6 Cloud Engineer 85.000 € -80,7 % 7 Sharepoint Consultant 75.000 € -79,6 % 8 Sap Consultant 85.000 € -79,5 % 9 Software Architect 82.000 € -72,1 % 10 Facharzt\t 200.000 € -69,5 %

Quelle: Indeed 2021

Wie die Top Ten Berufe bereits erahnen lassen, haben Bewerber vor allem bei Stellenausschreibungen aus dem Tech-Bereich besonders wenig Konkurrenz zu befürchten. Wie stark der Unterschied ins Gewicht fällt, zeigt diese Rechenbeispiel: Wenn sich im Durchschnitt 100 Personen für eine Stelle interessieren und sie aufrufen, sind es beim IT Architekt mit einem Unterschied von -88 Prozent hingegen nur zwölf Personen. Die Erfolgschancen sind für die Bewerber demnach deutlich größer.

Neben Berufen aus der IT-Branche befinden sich jedoch auch Stellenangebote wie Senior Consultant, Facharzt oder Sales Director in der Auflistung von Indeed, die vor allem eine längere Arbeitserfahrung sowie die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung gemeinsam haben. Bei Jobs, die durch die Corona-Pandemie in den Fokus gerückt sind, gibt es für Bewerber stellenweise ebenfalls gute Chancen durch wenig Konkurrenz: Beim E-Commerce Consultant liegen die Aufrufe pro Stelle im Vergleich bei -67,7 Prozent, beim Medical Science Liaison Manager – Bindeglied zwischen Pharma-Industrie und angewandter Medizin – bei -42,3 Prozent.

Jobs mit wenig Konkurrenz bringen Vorteile für Bewerber

“Die geringe Konkurrenz bei den ermittelten Stellen zeigt, wie schwierig es für Unternehmen ist, in diesen Bereichen neue Mitarbeiter zu finden,“ weiß Frank Hensgens, Managing Director von Indeed Deutschland. „Während der Fachkräftemangel in der IT-Branche in Deutschland weithin bekannt ist, offenbart die Untersuchung auch eine geringe Konkurrenz bei Stellen für erfahrene Mitarbeiter, die gewillt sind, viel Verantwortung zu tragen. Für die jeweiligen Bewerber sind das beste Voraussetzungen, da sie mit viel Selbstbewusstsein in die Verhandlungen gehen können.”

So wurde die Studie durchgeführt

Für die Untersuchung ermittelte Indeed zwischen März 2018 und Februar 2021 Stellenausschreibungen mit einem jährlichen Gehalt von mindestens 75.000 Euro und berechnete den Median. Berücksichtigt wurden ausschließlich Berufe, von denen mindestens 100 Stellenangebote auf der Job-Seite gelistet waren. Anschließend untersuchte die Job-Seite die Anzahl der Klicks pro hoch dotiertem Beruf zwischen Februar 2020 und März 2021 und verglich diese mit den durchschnittlichen Aufrufen aller weiteren Stellenangebote. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Quelle: Pressemitteilung Indeed