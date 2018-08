Gehalt: Wie viel verdient man im Einzelhandel?

Wer im Einzelhandel arbeitet, braucht starke Nerven und Geduld – schließlich haben Verkäufer regen Kontakt mit Kunden. Doch wie viel verdienen Mitarbeiter in Supermärkten & Co.?

Mitarbeiter im Einzelhandel begegnen uns jeden Tag: Im Supermarkt räumen sie Regale ein, zeichnen Ware aus oder sitzen an der Kasse. Dabei nehmen sie sich immer wieder Zeit für die Fragen ihrer Kunden. Da ist Fingerspitzengefühl und Freundlichkeit gefragt – auch wenn der Tag noch so mies läuft. Doch wie viel verdient man wirklich im Einzelhandel?

Berufe im Einzelhandel gehören zu den beliebtesten Ausbildungsberufen

Für viele Schulabgänger ist ein Job im Einzelhandel ein echter Traumberuf. Kaufmann und Kauffrau im Einzelhandel ist sogar seit Jahren der beliebteste Ausbildungsberuf in Deutschland. Rund 29.000 Azubis haben allein im Ausbildungsjahr 2016/2017 diesen Beruf ergriffen. Die Ausbildung zum Verkäufer bzw. zur Verkäuferin landet ebenfalls weit vorne und sichert sich auf der Beliebtheitsskala den dritten Platz.

Ihre Aufgaben sind vielfältig, etwa

Verkaufen von Ware

Beratung von Kunden

Warenlieferung annehmen

Waren sortieren und in Regale einräumen

Waren mit Preisen auszeichnen

Kassieren

Lagerbestände prüfen

Waren nachbestellen

Qualitätskontrollen

Verkaufsförderungen planen und dabei mitwirken

Ihr Arbeitsort kann dabei ein Supermarkt sein, aber auch ein Baumarkt, eine Modekette, der Online-Handel oder eine Tankstelle kommen in Frage.

Unterschiede Einzelhandelskaufmann/-frau und Verkäufer/-in

Der Beruf des Verkäufers / der Verkäuferin und vom Einzelhandelskaufmann bzw. Einzelhandelskauffrau unterscheidet sich im Grunde nur in wenigen Punkten. Die Ausbildung zum Kaufmann und Kauffrau im Einzelhandel dauert jedoch ein Jahr länger (drei Jahre statt zwei) und wird später auch besser vergütet.

Die wesentlichen Unterschiede liegen etwa im Bereich der Buchhaltung, die bei Verkäufern nur oberflächlich behandelt wird und auch nicht teil der Abschlussprüfung ist. Einzelhandelskaufleute müssen hier jedoch die gesamte Bandbreite erlernen. Kaufmänner und Kauffrauen im Einzelhandel übernehmen außerdem Büroarbeit, die bei Verkäufern eher selten anfällt.

Gehalt: So viel verdient ein Verkäufer / eine Verkäuferin im Einzelhandel

Während der Ausbildung zum Verkäufer bzw. zur Verkäuferin verdienen Azubis laut ausbildung.de

im ersten Lehrjahr: zwischen 550 und 730 Euro brutto,

im zweiten Lehrjahr: zwischen 590 und 820 Euro brutto.

Beim Gehalt kommt es jedoch auch auf die Größe des Betriebs an – große Einzelhandelsketten zahlen in der Regel ein höheres Gehalt. So sollen im ersten Lehrjahr bereits 850 Euro drin sein.

Nach der zweijährigen Ausbildung winkt dann deutlich mehr Geld: Verkäufer verdienen im Schnitt 1.700 bis 1.900 Euro brutto im Monat.

Gehalt: So viel verdient ein Kaufmann / eine Kauffrau im Einzelhandel

Auch bei Einzelhandelskaufleuten geht der Lohn teils weit auseinander – je nach Größe des Betriebs und Region.

Auszubildende verdienen im Durchschnitt

im ersten Lehrjahr: zwischen 550 und 730 Euro brutto ,

im zweiten Lehrjahr: zwischen 590 und 820 Euro brutto,

im dritten Lehrjahr: zwischen 710 und 950 Euro brutto.

In vielen großen Betrieben winkt jedoch deutlich mehr Gehalt – etwa ab 950 Euro im ersten Lehrjahr, je nach Tarifvertrag auch Weihnachts- oder Urlaubsgeld.

Nach der Ausbildung winken dann Gehälter von durchschnittlich 1.500 bis 2.200 Euro brutto. Wer dann noch eine der zahlreichen Möglichkeiten zum Aufstieg nutzt (etwa zum Abteilungsleiter oder Fillialleiter), kann im Laufe seiner Karriere noch mehr Geld verdienen.

Von Andrea Stettner