Gehalt: In diesen Berufen lohnt sich der Doktortitel - oder ist überflüssig

Viele Studenten überlegen zu promovieren. Doch der Doktortitel muss hart erarbeitet werden. Lohnt sich die Promotion überhaupt fürs Gehalt?

Dieser Frage sind die Experten von Gehalt.de nachgegangen und haben 5.888 Gehaltsdaten von Berufseinsteigern unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Vor allem für Pharmareferenten lohnt sich die Promotion. Hier sind Gehaltssprünge beim Bruttogehalt von bis zu 26 Prozent im Vergleich zum Master möglich.

"Vor allem für Naturwissenschaftler ist die Pharmaindustrie eine lukrative Branche – insbesondere dann, wenn sie in der pharmazeutischen Wirkstoff- und Arzneimittelforschung promovieren", erklärt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.

Gehalt: In diesen Berufen profitieren Berufstätige stark von der Promotion

Beruf Median Durchschnitt Gehaltsanstieg zum letzten Abschluss Pharmareferent/-in Bachelor 41.762 € 44.879 € Master 45.910 € 49.712 € 10% Promotion 57.917 € 58.607 € 26% Controller/-in Bachelor 44.513 € 47.275 € Master 48.092 € 50.142 € 8% Promotion 58.966 € 59.307 € 23% IT-Consultant Bachelor 46.897 € 48.840 € Master 50.083 € 51.376 € 7% Promotion 61.495 € 63.710 € 23% Produktionsingenieur/- in Bachelor 48.287 € 49.149 € Master 52.467 € 55.135 € 9% Promotion 64.576 € 65.902 € 23% Beschäftigte in

technischer Forschung & Entwicklung Bachelor 48.433 € 51.290 € Master 52.910 € 55.805 € 9% Promotion 64.609 € 66.552 € 22% Quelle: Gehalt.de

In diesen Berufen lohnt sich Promotion kaum

Doch nicht in allen Berufen lohnt sich die mühselige Promotion, die oft Jahre in Anspruch nimmt. Besonders im Marketing steht der Aufwand oft in einem schlechten Verhältnis zum Ertrag:

Beruf Median Durchschnitt Gehaltsanstieg zum letzten Abschluss Risk Manager/-in Bachelor 49.756 € 50.501 € Master 58.231 € 57.560 € 17% Promotion 60.785 € 65.351 € 4% Business Developer/-in Bachelor 42.298 € 45.623 € Master 45.204 € 48.022 € 7% Promotion 47.969 € 52.892 € 6% Softwareentwickler/-in Backend Bachelor 44.799 € 46.141 € Master 48.050 € 49.383 € 7% Promotion 50.955 € 55.051 € 6% Versicherungsmathematiker/-in Bachelor 46.923 € 49.125 € Master 53.813 € 55.077 € 15% Promotion 57.465 € 58.994 € 7% Marketing Manager/-in Bachelor 36.699 € 38.783 € Master 41.071 € 42.990 € 12% Promotion 44.145 € 48.237 € 7% Quelle: Gehalt.de

"Für eine Karrierelaufbahn im Unternehmen kann der Doktortitel auch hinderlich sein", meint Bierbach abschließend. "Arbeitgeber fürchten häufig, dass promovierte Arbeitnehmer dazu neigen, theoretisch anstatt praxisorientiert zu arbeiten - es kommt dabei stark auf die Forschungsarbeit und das Studienfach an", so Bierbach abschließend.

