Gehälter ab 50: Macht sich das Alter in Ihrer Branche eigentlich bezahlt?

Nicht in allen Branchen macht sich das Älterwerden gleich bezahlt. Wie hoch sind die „Ü-50“-Gehälter bei Führungskräften im Schnitt? Und wie sieht es bei den Fachkräften aus?

Führungskräfte können von ihren Berufsjahren besonders profitieren, wie eine Analyse von „Ü-50“-Gehältern zeigt.

Wie hoch liegen die Gehälter bei den Fachkräften?

Eine Analyse schlüsselt die Gehälter auf - auch je nach Branche gibt es deutliche Unterschiede.

Das Alter macht sich nicht in allen Berufen gleich bezahlt - in einer Gruppe allerdings besonders: Arbeitnehmer in leitenden Positionen verdienen insbesondere ab dem 50. Lebensjahr deutlich mehr als ihre Kollegen ohne Personalverantwortung. Das Jobportal „Gehalt.de“ hat dazu aktuelle Zahlen veröffentlicht. Die Gehälter beziehen sich jeweils auf den Meridian, als Bruttojahreseinkommen.

So viel verdienen Führungskräfte ab 50

Der Analyse zufolge verdienen Führungskräfte* ab dem 50. Lebensjahr (im Meridian) 103.200 Euro, wie Focus Online berichtet. Das sei mehr als doppelt so viel wie die Gehälter, die Fachkräften in derselben Altersklasse bleiben würden: nämlich 43.200 Euro.

Je nach Branche würden die einzelnen Gehälter gewiss stark variieren. Der Analyse zufolge schnitten Führungskräfte in der Pharmazie beim Gehalt am besten ab, gefolgt von Führungskräften im Bereich der Finanzdienstleistungen, heißt es weiter in dem Bericht. Die bestbezahlten Branchen für Führungskräfte (im Alter ab 50 Jahren) sind demnach:

Pharmazie: 138.040 Euro

Finanzdienstleistung: 136.606 Euro

Konsum- und Gebrauchsgüter: 131.309 Euro

Halbleiter: 131.171 Euro

Biotechnologie: 128.270 Euro

Gerade in sozialen Berufen oder im Bereich der Kultur fallen die „Ü-50“-Gehälter bei Führungskräften vergleichsweise niedrig aus. Etwas besser schnitten sie bei den Branchen Touristik und Freizeit sowie im Einzelhandel ab. Das Schlusslicht bildet in dem Vergleich das Hotel- und Gaststättengewerbe, wie die Zahlen zeigen. So viel verdienten in diesen Branchen Ü-50-Führungskräfte:

Einzelhandel / Lebensmittel: 72.101 Euro

Touristik, Freizeit: 72.029 Euro

Kultur: 69.299 Euro

Soziale Einrichtungen: 64.971 Euro

Hotel und Gaststätten: 59.532 Euro

So viel verdienen Fachkräfte ab 50

Auch bei den Fachkräften ab 50 aufwärts gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Branchen. Für Fachkräfte im fortgeschrittenen Alter sind der Untersuchung zufolge Jobs in der Halbleiterindustrie am lukrativsten, heißt es in dem Bericht zum Beispiel. Hier kämen sie mit 88.200 Euro auf ein Gehaltsniveau, das in anderen Wirtschaftszweigen Führungskräften vorbehalten sei. Die bestbezahlten Branchen für Fachkräfte Ü-50 sind demnach:

Halbleiter: 88.208 Euro

Luftfahrt: 70.124 Euro

Pharmazie: 67.806 Euro

Bankwesen: 66.008 Euro

Unternehmensberatung: 61.378 Euro

Als weniger gut bezahlte Branchen für Fachkräfte Ü-50 gelten demnach:

Handwerk: 35.307 Euro

Soziale Einrichtungen: 33.903 Euro

Einzelhandel/Lebensmittel 30.103 Euro

Hotel und Gaststätten 28.800 Euro

Call Center 25.271 Euro

Auch die jeweilige Berufsqualifikation spielt für das Gehalt eine Rolle. Branchenunabhängig kann sich zum Beispiel ein Studienabschluss gerade mit zunehmender Berufserfahrung und mehreren Berufsjahren deutlich bezahlt machen. (ahu)*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

