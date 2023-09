Die Gefühlswelt beeinflusst den Job – wie Sie auch aus schlechten Gefühlen etwas rausholen

Von: Carina Blumenroth

Es kann lähmend oder frustrierend sein, wenn Sie von negativen Gefühlen im Job beherrscht werden. Sie können diese aber auch als Motor nutzen. Wie das klappt.

Ursprungsartikel vom 09. September 2023:



Ängste und Sorgen gehören zum Leben dazu – auch der Job bleibt davon nicht verschont. Die meisten Menschen haben gelernt, dass negative Gefühle wie Wut oder Angst keinen Platz haben und verschlossen gehalten werden sollen. All das in sich hineinzufressen, ist allerdings keine gute Idee. Sie können die Gefühle auch als Motor nutzen.

Negative Gefühle im Job: Rund 59 Prozent der Deutschen sind betroffen

Wer seine Arbeit immer perfekt erledigen will, kann schnell gestresst werden, wenn dies nicht gelingt. (Symbolbild) © Bialasiewicz/Pond5/Imago

59 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben mindestens einmal pro Woche große Angst, wenn sie an die Arbeit denken. 17 Prozent haben täglich diese Gedanken, informiert das Portal Business Punk und bezieht sich dabei auf eine Studie von Headspace. Das Unternehmen hat insgesamt über 1.100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Deutschland befragt.

Update vom 12. September 2023:



Die gesamte Situation könne von der Arbeitsmarktlage beeinflusst werden. Diese zeige Gegensätzlichkeiten auf, wie die Studie zur Arbeitszufriedenheit von Avantgarde Experts im vergangenen Jahr zeigte. Da wäre auf der einen Seite der Fachkräftemangel und die demografische Entwicklung, auf der anderen Seite ein Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn die Arbeitslast für Einzelne zu hoch sei, könne dies damit zusammenhängen, dass Personen im falschen Job feststecken, so Philipp Riedel gegenüber IPPEN.MEDIA. Das kann ebenso die Gefühlswelt beeinflussen.

Ursprungsartikel vom 09. September 2023:

Angst im Job nutzen: Wie es gelingen kann

Am wichtigsten ist es, sich selbst genau einschätzen zu können, damit einem klar wird, wie man beispielsweise auf Stress reagiert und was genau Stress bei einem auslöst. Yvonne Arenhoevel, Business-Coach, sagt gegenüber Business Insider, dass der Drang nach Perfektionismus beispielsweise schwierig sein könne. Wenn dies dann im Job nicht gelinge, löse das negative Gefühle aus. Das kann Stress auslösen und das klare Denken fällt schwer. Was Sie tun können:

Sich kurz aus der Situation entziehen: Stehen Sie vom Schreibtisch auf, öffnen Sie ein Fenster oder gehen Sie ein paar Schritte. Das kann dabei helfen, Emotionen abzubauen.

Atmung: Achten Sie auf Ihre Atmung und atmen Sie bewusst ein und aus. Aber auch verschiedene Achtsamkeitsübungen können helfen, beispielsweise die „5, 4, 3, 2, 1“-Methode. So geht es: Achten Sie auf fünf Geräusche, die Sie gerade hören.

Als Nächstes auf fünf Gegenstände, die Sie sehen. Dann auf fünf Dinge, die Sie spüren. Das machen Sie dann immer weiter, also erst vier, dann drei, zwei, bis Sie bei eins angekommen sind.

Alle 90 Minuten eine kleine Bewegungspause einlegen: Gehen Sie sich beispielsweise einen Kaffee oder ein Wasser holen.

Lächeln: Auch dann, wenn Ihnen nicht danach ist. Ein „falsches Lächeln“ kann dem Gehirn vorgaukeln, dass sich die Stimmung tatsächlich aufhellt.

So überwinden Sie Angst: Fragen Sie sich, was schlimmstenfalls passieren kann

Sich der Angst zu stellen, ist der erste Schritt, diese zu überwinden. Das Portal Karrierebibel empfiehlt, sich klarzumachen, wovor man genau Angst hat und sich zu fragen, wie realistisch die Angst ist. Kann die Situation wirklich eintreten oder spielt sich das eher in Ihrem Kopf ab? Versuchen Sie auch an die Folgen zu denken, was genau passieren kann, sollte der Ernstfall eintreten. Das schafft ein klareres Bild. Es kann auch helfen, wenn Sie sich Freundinnen und Freunden anvertrauen.

Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde am 12. September inhaltlich aktualisiert. Hinzugefügt wurden Informationen zur Arbeitszufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese basieren auf einer Studie von Avantgarde Experts aus dem Jahr 2022.