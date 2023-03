Über 86.000 möglich: Fünf Jobs, die top bezahlt sind, die aber trotzdem keiner machen will

Manch einer sucht sich den Job nach den Verdienstmöglichkeiten aus. Viel Geld bedeutet oft, dass die Stelle beliebt ist. Aber nicht immer ist das der Fall.

Sie sind auf Jobsuche und haben bestimmte Anforderungen an Ihren neuen Arbeitsplatz aufgeschrieben? Neben flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice oder Unternehmens-Benefits, wie ein Jobticket, spielt wahrscheinlich auch das Gehalt eine Rolle. Manchmal ist letzteres allerdings nicht ausschlaggebend, ob der Job beliebt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist. Fünf Jobs, die gut bezahlt werden – aber trotzdem unbeliebt sind.

Job, die keiner machen will: vom Müllentsorger bis Bestatter

Die Jobsuche hängt für einige auch vom möglichen Verdienst ab. (Symbolbild) © Graja/Imago

Als Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft müssen Sie zwar früh aufstehen. Allerdings haben Sie dann auch schon am frühen Nachmittag wieder frei. Sie arbeiten meist im Team mit insgesamt drei Leuten im Auto. Vorausgesetzt ist körperliche Fitness – mehr Gehalt können Sie verhandeln, wenn Sie einen LKW-Führerschein haben. Das genaue Gehalt hängt laut dem Portal Meine Stadt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise, in welcher Stadt Sie arbeiten. Als Berufseinsteiger ist ein durchschnittliches Bruttojahresgehalt von 44.317 Euro möglich, informiert die Plattform Gehalt.de. Bei langer Berufserfahrung von mehr als neun Jahren sei ein Verdienst von 52.392 Euro im Jahr denkbar.

Job Jahresgehalt (brutto) Bestatter 43.900 Euro Metzger 45.100 Euro Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 52.392 Euro Fernseh-Planer 81.900 Euro Pfarrer 86.100 Euro

Quelle: Kununu, Stand: 04.03.2023; in der Tabelle sind jeweils die Höchstangaben genommen worden, tatsächlich kann das Gehalt in den jeweiligen Berufen anders aussehen.

Bestatter – Umgang mit trauernden Menschen

Sich beruflich ständig mit dem Tod auseinanderzusetzen – das kann zermürbend sein. Als Bestatter brauchen Sie auf jeden Fall Einfühlungsvermögen. Wenn Sie gleichzeitig ebenso ein Talent für Organisation haben, kann dieser Beruf etwas für Sie sein. Je nach Berufserfahrung können Sie bis zu 43.900 Euro verdienen, informiert das Portal Kununu.

Metzger – Zerlegung und Fleischqualität

Als Metzger bzw. Fleischer beurteilen Sie die Qualität des Fleisches und zerlegen dieses in Teile. Dies geschieht in Vorbereitung für den Verkauf. Allerdings ist es auch möglich, dass Sie das Fleisch weiterverarbeiten. Kochen, räuchern, würzen, zerkleinern – all dies kann zu Ihren Aufgaben gehören. Als Fleischer oder Metzger können Sie ein Gehalt von bis zu 45.100 Euro erlangen. Die Durchschnittsangaben, die bei Kununu angegeben wurden, liegen bei rund 32.000 Euro brutto pro Jahr.

Programme und Sendezusammenstellung – der TV-Planer

Fernsehplaner sind unter anderem für die Zusammenstellung des TV-Programms zuständig. Ein Höchstgehalt von bis zu 81.900 Euro im Jahr sind hier möglich. Allerdings verzeichnet Kununu hier sehr deutliche Schwankungen des Gehalts. Je nach Arbeitgeber und Berufserfahrung gibt es in diesem Beruf ein Jahresgehalt ab 31.100 Euro.

Pfarrer – Gruppenleitung bis Seelsorge

Als Pfarrer haben Sie verschiedene Aufgabengebiete – unter anderem können Sie seelsorgerische Aufgaben übernehmen, Gottesdienste halten, aber auch die Gruppenleitung übernehmen oder Feierlichkeiten leiten. Sie haben immer irgendwie mit Menschen zu tun und haben in der Regel ein Theologiestudium abgeschlossen. Ein Jahresgehalt von 86.100 Euro ist möglich, allerdings gibt es auch hier Schwankungen. Die Verdienstmöglichkeiten beginnen laut Kununu ab 36.200 Euro.

Die Zahlen von Kununu basieren auf Angaben von Nutzerinnen und Nutzern. Die Angaben konnten von unserer Redaktion nicht nachgeprüft werden.