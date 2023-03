Fünf Branchen in Deutschland, die top bezahlen – mehr als 50.000 Euro Jahresgehalt möglich

Von: Jason Blaschke

Nicht nur der Beruf entscheidet, wie viel man am Ende verdient. Auch von Branche zu Branche gibt es zum Teil große Unterschiede. Ziehen Sie den Vergleich, er lohnt sich.

Stuttgart - Augen auf bei der Berufswahl – wer kennt diesen Satz nicht? Die Redewendung impliziert, dass man seinen Job mit Bedacht und wohlüberlegt aussuchen sollte. Dabei ist es egal, ob man sich Gedanken zu Arbeitszeiten, Belastung oder aber dem Gehalt macht. Letzteres hängt vor allem stark von der jeweiligen Branche ab.

Nicht nur der Beruf definiert das Gehalt, auch die Branche ist entscheidend

Eine Analyse von kununu.de zeigt, dass man nicht einmal studiert haben muss, um einen der 5 Jobs zu haben, die richtig gut bezahlt sind. Doch nicht nur der Beruf ist ausschlaggebend dafür, wie hoch die Gehaltsperspektiven sind – auch die Wahl der Branche ist entscheidet dafür, wie viel man in einem Job verdienen kann.

Ranking der 10 am besten zahlenden Branchen – mehr als 50.000 Euro möglich

Das ist primär interessant, wenn man einen Beruf ausübt, der in mehreren Branchen gefragt ist – etwa Kaufmann im Außenhandel oder Kundenbetreuer. Umso wichtiger ist es, zu wissen, in welchen Branchen gut und in welchen weniger bezahlt wird. Um das zu ermitteln, hat das Internetportal kununu 1,4 Millionen Gehaltsangaben zu mehr als 900 Berufen ausgewertet und sie nach Branchen sortiert. Folgende Kriterien wurden dabei angewandt:

Es wurden lediglich die Berufe einbezogen, die in mindestens 30 Branchen vertreten sind.

Nur Berufe, zu denen mindestens 5.000 Gehaltsangaben vorliegen, wurden berücksichtigt.

Nicht in der Auswahl berücksichtigt sind allgemeine Berufsbezeichnungen wie Teamleiter.

Auch ist zu beachten, dass die Gehaltsangaben auf kununu auf freiwilligen Bewertungen von Usern basieren und nicht überprüfbar sind. Daher sind Rankings wie auch die 5 Ausbildungen, die später ein Spitzen-Gehalt versprechen, immer mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem können die Angaben eine gute Orientierung sein und helfen, die passende Branche auszuwählen. Insgesamt umfasst das kununu-Ranking 29 Branchen, im Folgenden die zehn, die am besten bezahlen:

Branche Jahresbruttogehalt (⌀) in EUR Banken 53.847 Versicherung 53.295 Maschinenbau 53.258 Chemie 52.668 Automobil 51.979 Medizin/Pharma 51.153 Industrie 51.074 Energie 50.579 Finanz 49.653 Medizintechnik 49.184

Die Banken-Branche zahlt am allerbesten – primär in 5 ausgewählten Berufen

Am schlechtesten schneidet im Ranking übrigens die Tourismus- und Gastro-Branche mit einem mittleren Jahresgehalt von 37.384 Euro brutto ab. Jedoch stammen einige der Datensätze aus 2021, weshalb es auch zu Abweichungen im Ranking kommen kann – nicht berücksichtigt werden können etwa die vergangenen Mindestlohn-Anhebungen oder finanzielle Entwicklungen in einer Branche. Hinzu kommt, dass ein gut bezahlter Job nicht unbedingt immer der richtige sein muss.

Das Ranking der 5 Berufe, in denen Geld verdienen viel Spaß macht, zeigt, dass man auch in schlechter bezahlten Berufen mitunter Erfüllung finden kann. Wer jedoch ein Händchen für Zahlen hat, kann im Banken- und Versicherungswesen gut verdienen. Mit fast 54.000 Euro mittlerem Jahresbruttogehalt ist das Bankenwesen klarer Sieger im Ranking der am besten bezahlenden Branchen. Berichten von kununu zufolge sind folgende Jobs in der Branche am besten bezahlt:

Portfolio Manager (⌀ 81.000 EUR, bis 138.700 EUR möglich)

Finanzmakler, Trader (⌀ 72.000 EUR, bis 128.400 EUR möglich)

Risikomanager (⌀ 75.600 EUR, bis 118.900 EUR möglich)

Asset Manager (⌀ 68.700 EUR, bis 110.000 EUR möglich)

Banken-Branche gewinnt: Welche Firmen die kununu-Nutzer am besten bewerten

Die genannten Gehälter sind, wie auch die Vergütungen nach Branche, Werte, die auf freiwilligen Angaben von Usern beruhen. Alle Werte beziehen sich auf das Jahresbruttogehalt. Als bestbewertete Unternehmen in der Banken-Branche werden auf kununu die Global-Finanz Aktiengesellschaft Finanz- und Vermögensplanung, die Sascha Rabe DVAG und die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden genannt. Sprich, hier werden auch die Gehälter grundsätzlich höher angegeben.