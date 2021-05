Friseure: Neue Regeln für Geimpfte und Genesene schon ab dem Wochenende?

Bundesweite Verordnung

In einigen Bundesländern gelten bereits Sonderregeln für Geimpfte beim Friseurbesuch. Jetzt sollen Lockerungen für ganz Deutschland eingeführt werden – auch für Genesene.

Gute Nachrichten für Friseurkunden: Für vollständig Geimpfte und Genesene könnten die bisher geltenden Corona-Regeln im Salon* schon ab dem Wochenende gelockert werden. Die Bundesregierung hat am Dienstag, den 4. Mai, eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht, welche Geimpfte und Genesene mit Negativgetesteten gleichstellen soll. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Die Einschränkungen der Grundrechte für beide Gruppen würden damit zurückgenommen. Das beträfe neben dem Besuch beim Friseur auch andere Geschäfte und Dienstleistungen, bisher geltende Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie die Quarantänepflicht nach Reisen.

Diese Regeln gelten für vollständig geimpfte und genesene Friseurkunden

Für den Friseurbesuch hieße das, dass Geimpfte und Genesene keinen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Dafür müssen Kunden jedoch nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind oder eine Infektion mit dem Coronavirus bereits ausgestanden haben.

Voraussetzungen für Geimpfte:

Nachweis über Corona-Impfung auf Papier oder digital (auf deutsch, englisch, französisch, italienisch oder spanisch) erforderlich.

über Corona-Impfung auf Papier oder digital (auf deutsch, englisch, französisch, italienisch oder spanisch) erforderlich. Seit der letzten erforderlichen Impfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Dies ist meist die zweite Spritze, beim Präparat von Johnson & Johnson reicht eine.

Auch interessant: Gehalts-Check: Vom Azubi bis zum Meister – Wie viel verdienen Friseure?

+ Für Geimpfte und Genesene sind bundesweite Erleichterungen geplant – auch für den Friseurbesuch. In einigen Bundesländern ist bereits jetzt kein Corona-Test mehr nötig, um als Geimpfter einen frischen Haarschnitt im Salon zu erhalten. © Ronny Hartmann/dpa

Für Kunden, welche von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, sollen laut dpa folgende Bedingungen gelten:

Der Nachweis für Genesene muss mithilfe eines positiven PCR-Labortests erfolgen.

für Genesene muss mithilfe eines positiven PCR-Labortests erfolgen. Der erforderliche positive PCR-Test muss mindestens 28 Tage zurückliegen und darf höchstens sechs Monate alt sein.

Sonstige Hygieneregeln für den Friseurbesuch gelten jedoch weiter. So sieht die Bundes-Notbremse für Regionen ab einer Inzidenz von 100 etwa eine FFP2-Maskenpflicht (oder vergleichbar) für alle Anwesenden im Salon vor.

Kein Corona-Test für Geimpfte beim Friseur – bereits in mehreren Bundesländern Alltag

Mehrere Bundesländer wie Bayern, NRW oder Rheinland-Pfalz waren schon vorgeprescht – dort können sich vollständig Geimpfte bereits ohne vorausgehenden Corona-Test die Haare schneiden lassen. In Bayern profitieren auch Genesene schon ab Donnerstag von Lockerungen*. Nun geht es noch um bundeseinheitliche Vorgaben. Wenn Bundestag und Bundesrat am Donnerstag und Freitag wie geplant zustimmten, könnten die Lockerungen in den Salons schon ab kommenden Samstag für ganz Deutschland gelten. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Mehr zum Thema: Corona-Impfung beim Betriebsarzt: Ab wann ist sie möglich?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Gehalt: Zehn Berufe, in denen Sie super verdienen - ohne Chef zu sein Gehalt: Zehn Berufe, in denen Sie super verdienen - ohne Chef zu sein

Rubriklistenbild: © Ronny Hartmann/dpa