Gehalts-Check: Vom Azubi bis zum Meister – Wie viel verdienen Friseure?

Mit einem frischen Haarschnitt sorgen Friseure wieder für Glanz auf unseren Köpfen. Doch ihr Gehalt soll überschaubar sein. Wie viel verdienen Friseurmeister, Azubis & Co. wirklich?

Haare schneiden, Kunden beraten und dabei stets freundlich und fröhlich sein: Friseure* arbeiten hart für ihr Geld. Und dennoch verdienen sie in der Regel wenig: Der Friseurberuf zählt zu den schlechtbezahltesten Ausbildungen in Deutschland. Aber auch mit Berufserfahrung landen Friseure bei Gehaltsrankings regelmäßig auf den hintersten Plätzen. Wie viel sie wirklich verdienen, zeigt unsere Übersicht.

Friseur-Gehalt während der Ausbildung: Wie viel verdienen Friseur-Azubis?

Wer seine Ausbildung in einem tarifgebundenen Friseurbetrieb absolviert, wird nach Tarif bezahlt, der je nach Bundesland variiert. Ansonsten legt der Salonbetreiber das Ausbildungsgehalt fest.

Als Untergrenze für das Ausbildungsgehalt von Friseuren gilt seit 1. Januar 2020 der Mindestlohn für Ausbildungen. Während der dreijährigen Ausbildung steigt das Gehalt nach jedem Lehrjahr nach einem festgelegten Prozentsatz an:

Ausbildungsjahr Gehalt pro Monat (brutto) 1. Lehrjahr mindestens 550 Euro 2. Lehrjahr mindestens 649 Euro 3. Lehrjahr mindestens 743 Euro

Quelle: ausbildung.de (Stand: März 2021)

Gehaltstabelle: So viel verdienen Friseure im Durchschnitt

Ein Friseur in Vollzeit verdient ein Gehalt von durchschnittlich 1.840 Euro brutto im Monat, bei einem Stundenlohn von etwa 11,17 Euro und einer 38-Stunden-Woche. Das Minimum soll bei 1.630 Euro brutto pro Monat liegen und im Laufe der Friseur-Karriere auf mehr als 3.000 Euro brutto steigen können.

Wer seine Ausbildung im Friseurberuf erfolgreich abgeschlossen hat, erhält nach der erfolgreich abgelegten Gesellenprüfung zunächst etwas weniger Geld. Mit mehr Berufserfahrung steigt das Gehalt aber weiter an, wie die Gehaltstabelle zeigt:

Berufspraxis Durchschnittliches Gehalt pro Monat (brutto) Friseur mit weniger als 3 Jahren Berufserfahrung ca. 1.600 Euro Friseur mit 4 bis 9 Jahren Berufserfahrung ca. 1.850 Euro Friseur mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung ca. 2.280 Euro Friseur mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung ab ca. 2.300 Euro

Quelle: Jobted.com (Stand: März 2021)

Wie viel verdienen Friseurmeister und selbstständige Friseure?

Auch Weiterbildungen und Spezialisierungen, etwa im Bereich Kosmetik oder persönliche Beratung, steigern den Monatslohn. Am meisten verdienen Geschäftsführer, Betriebsleiter oder selbstständige Friseurmeister mit eigenem Salon:

Karrierestufe Durchschnittliches Gehalt pro Monat (brutto) Friseurmeister ca. 1.910 Euro Friseur selbstständig ca. 1.970 Euro Salonleitung Friseur ca. 1.990 Euro

Quelle: Jobted.com (Stand: März 2021)

Gehalt je nach Bundesland unterschiedlich

Wie auch in anderen Berufen fallen bei Friseuren die Gehälter je nach Bundesland unterschiedlich aus. So verdient ein Friseur-Mitarbeiter in Bayern durchschnittlich rund 1.931 Euro brutto, während in Sachsen-Anhalt nur 1.075 brutto gezahlt werden. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Weitere Quellen: steuerklassen.com

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa