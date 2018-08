Frau will sich heimlich bewerben - doch ein blöder Zufall verdirbt alles

Eine Frau sucht nach einem neuen Job - natürlich soll ihr Arbeitgeber nichts davon mitbekommen. Doch ihr Besuch auf einer Jobmesse bleibt nicht lange unbemerkt.

Ja'Naea Modest arbeitet bei einer sozialen Einrichtung für körperlich und geistig behinderte Menschen. Zumindest noch - denn das könnte sich bald ändern, wenn ihre Vorgesetzten von ihrem Debakel auf einer Jobmesse Wind bekommen.

Frau geht heimlich auf Jobmesse - und ahnt nicht, was auf sie zu kommt

Die 33-Jährige aus Champaign im US-Bundesstaat Illinois spielte schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken, sich einen neuen Job zu suchen. "Ich liebe meinen Job, aber ich will umziehen und brauche deshalb Geld", erzählte sie dem Online-Portal BuzzFeed News.

Als sie Anfang August von einer Jobmesse an einer Schule im Ort hörte, beschloss sie, in der Mittagspause dorthin zu gehen und sich an der Schule für eine Stelle zu bewerben. Natürlich sollte niemand davon etwas mitbekommen. Also zog sie sich heimlich um und schlich im besten Bewerbungszwirn zur Messe.

Kamera-Team filmt Bewerberin für Lokalnachrichten

Doch dann passierte der "Super-Gau": Ein Kamera-Team der Lokalnachrichten filmte sie dabei, wie sie gerade Bewerbungsformulare an einem Laptop ausfüllt. "Ich war auf die Bewerbung konzentriert - ich wusste nicht, dass [die lokalen Nachrichten] dort waren. Ich hatte keine Ahnung, was vor sich ging - ich kam zurück, zog mich um und machte den Rest meiner Schicht", erzählt die Bloßgestellte weiter.

Modest, die von alldem nichts mitbekommen hatte, war mit sich zufrieden. Doch am Abend änderte sich ihre Laune schlagartig, als der Vater eines Freundes sie bat, vorbei zu kommen. "Er sagte 'Da ist gerade eine nette Aufnahme von dir im Fernsehen !'" Sie verstand erst nicht, was er meinte - bis er die pausierte Sendung weiter laufen ließ. Er drückte auf 'Play' - und da war sie, in Großaufnahme, beim Bewerbung schreiben.

Bewerberin postet Geschichte in den sozialen Medien - und landet Internet-Hit

Modest konnte nur noch daran denken, wie oft sie an diesem Tag noch im Fernsehen zu sehen sein würde – schließlich wurden die Nachrichten mehrmals am Tag ausgestrahlt. Dann dachte sie sich: "Naja, jetzt wissen es alle", dass sie nach einem neuen Job sucht - und postete ihren unglücklichen Auftritt bei Facebook, Instagram und Twitter.

Ihre Geschichte avancierte daraufhin zum Internet-Hit, wurde tausende Male in diversen sozialen Medien geteilt. Die Menschen fühlen mit ihr und fragen sich, was wohl ihre Vorgesetzten in der Arbeit dazu sagen werden.

LMFAOOO GOD WAS NOT ON YOUR SIDE WITH THIS ONE SIS — i look 11‍♀️ (@carmelbabyyy) 6. August 2018

Oder geben Tipps für Ausreden:

Say you’re a volunteer counselor in your free time — Handsumm (@SummerSalts) 7. August 2018

Das hat sich seitdem geändert

Modest findet die ganze Aufmerksamkeit "ziemlich cool", wie sie gegenüber BuzzFeed News zugibt. Doch bisher habe sich für sie nichts geändert - anscheinend hat es noch keiner ihrer Vorgesetzten mitbekommen. Doch wenn sie doch noch zu einem Gespräch mit ihrem Chef gebeten werden sollte, meint sie, wird sie reinen Tisch machen.

"Alles geschieht aus einem Grund", meint sie schließlich, und hofft nun, mit ihrer Geschichte noch etwas Gutes zu bewirken: Mit Freunden zusammen organisiert sie eine Spendenaktion, um Kinder der Umgebung beim Schulbesuch zu unterstützen. Dafür kann die Aufmerksamkeit der Medien auf jeden Fall nur nützlich sein.

Von Andrea Stettner

Rubriklistenbild: © Facebook / Ja'Naea Modest