Frau (25) erleidet Burnout: Wie sie dann ihr Berufsleben umkrempelt, verändert alles

Nach einem Burn-out krempelte eine junge Britin ihr Leben um - und ist nun sehr viel glücklicher als zuvor. Sie können es ihr ab sofort gleichtun.

"Ich hatte sowohl Glück als auch Pech, dass ich vor drei Jahren einen stressinduzierten Burn-out hatte", sagt die 25-jährige Sofia aus London heute - denn dadurch hat sie etwas Wichtiges gelernt und vor sechs Monaten ihr Leben von Grund auf umgekrempelt. Auch Sie können es so machen.

Nach Burn-out verbesserte sich Sofias Lebensqualität enorm

Vor drei Jahren erlitt Sofia einen Burn-out. Dieses Ereignis veränderte ihre Sichtweise von Geld und ihrem Leben im Allgemeinen. Sie beschloss, weniger zu verdienen und dafür nur vier Tage in der Woche zu arbeiten. Jetzt, sagt sie, sei sie weitaus glücklicher als zuvor. Sie begann, viel mehr auf ihre geistige und körperliche Gesundheit zu achten. Sie wollte nicht mehr ständig müde und gestresst sein und nur noch am Wochenende leben. Das Ergebnis: Ihre Lebensqualität hat sich massiv verbessert.

Am Wochenende richtig leben, statt sich nur zu erholen

"Der größte Vorteil der Vier-Tage-Woche ist, dass ich mich viel glücklicher fühle", schwärmt die 25-Jährige. "Am Sonntagabend bin ich schon ganz aufgeregt, montags in die Arbeit zu gehen." Die Erfahrung habe auch dazu beigetragen, die Beziehungen zu ihren Freunden und ihrer Familie zu verbessern. In das Wochenende kann sie nun mit frischer Energie starten, statt sich nur von der Arbeitswoche zu erholen.

Über die Hälfte der Briten hätte gerne eine Vier-Tage-Woche

Die junge Londonerin ist nicht die Einzige, die weniger Zeit auf der Arbeit verbringen will. Der Bericht von Workforce View 2019 von ADP ergab, dass 61 Prozent der britischen Arbeitnehmer lieber vier Tage die Woche arbeiten würden, während ein aktueller Bericht der Henley Business School zeigt, dass eine kürzere Arbeitswoche Unternehmen sogar helfen könnte, eine höhere Mitarbeiterproduktivität sowie eine Steigerung der körperlichen und geistigen Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu erreichen.

Vier-Tage-Woche ausgleichen: Weniger Gehalt oder mehr arbeiten?

Ein längeres Wochenende hätte vermutlich jeder gern, doch die Briten sind sich noch nicht darüber einig, was sie dafür lieber opfern würden: 45 Prozent sagen, dass sie länger arbeiten würden, um drei freie Tage zu bekommen, während 16 Prozent einen Teil ihres Gehalts opfern würden, fand ADP heraus. Sofia verzichtete auf 20 Prozent ihres Gehalts, um donnerstags nicht arbeiten zu müssen. Der kleinere Verdienst macht Sofia kaum zu schaffen. "Ich gebe jetzt weniger Geld für Dinge aus, die ich früher nur getan habe, weil ich gestresst war", erklärt sie.

Vier-Tage-Woche ist Lösung für viele Probleme in der Arbeitswelt

"Insgesamt hat die Vier-Tage-Woche mein Leben verändert", sagt Sofia gegenüber dem Nachrichten-Portal Mirror. Sie habe festgestellt, dass dieses Modell ein Gegenmittel für viele Probleme an modernen Arbeitsplätzen ist, wie Stress, psychische Probleme und eine Tendenz zum Präsentismus. "So viele von uns wollen außerhalb ihres Berufslebens Hobbys und Interessen nachgehen. Ich freue mich, dass ich auf Erinnerungen an meine jüngeren Jahre zurückblicken kann, die ich nicht nur mit dem Klettern auf der Karriereleiter verbracht habe", so die 25-Jährige.

