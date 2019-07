Firma lacht sich schlapp: Ist das der faulste Bewerber aller Zeiten? 

Diese Geschichte begeistert immer noch das Netz: Ein Autovermieter in Wien sucht neue, motivierte Mitarbeiter. Doch mit dieser dreisten Bewerbung hat keiner gerechnet.

Bewerbungen sind eine ernste Angelegenheit, in der sich Kandidaten für gewöhnlich im besten Licht zeigen. In Österreich trieb es ein Bewerber jedoch ziemlich auf die Spitze, als er sich vor einigen Monaten beim Autovermieter FunCar in Wien bewarb.

Faulster Bewerber: Nicht einmal seine Namen gibt er in Bewerbung an

Der Gute war anscheinend ziemlich beschäftigt oder einfach nur wahnsinnig faul, denn in seiner "Kurzbewerbung" reichte es nicht einmal für seinen Namen.

Schon der Betreff der E-Mail lässt nichts Gutes erahnen: "Bewerbung als kA... was habt ihr so?", heißt es da ganz dreist. Die Berufsbezeichnung kürzt er der Einfachheit halber ab, und fragt dann auch noch, was man ihm so bieten könne.

Doch auch in der E-Mail wird es nicht besser (Rechtschreibfehler übernommen):

"Meinen Namen seht ihr in der E-Mail Adresse.

Bin 23 Jahre.

Führerschein der Klasse "B".

Schreiben und lesen kann ich.

Deutsch, Russisch, Englisch.

Suche einen anderen Job.

Arbeite derzeit bei [Name geschwärzt] .

Voll motiviert und so...

Wenn ihr wollt ruft an, wenn nicht dann nicht.

Cao."

Dreiste Bewerbung: Unternehmen nimmt es mit Humor

Der Autovermieter nahm die kuriose Bewerbung offensichtlich mit Humor, denn die Firma postete die E-Mail prompt auf Facebook und macht sich dabei gehörig über den Bewerber lustig: "Vielen Dank für die zahlreichen Bewerbungen! Bitte hört nicht damit auf uns eure Lebensläufe zu schicken... hier die mit Abstand witzigste Bewerbung, die wir bisher bekommen haben - sehr aussagekräftig und ausführlich".

Lesen Sie auch: Student bewirbt sich als Rektor - die Antwort seiner Uni überrascht.

Übrigens: Die Antwort an den Bewerber fiel nicht weniger witzig aus, wie man dem Posting entnehmen kann:

"Aufgrund Ihrer doch sehr ausführlichen und detailreichen Bewerbung dauert die Bearbeitung etwas länger und wir bitten daher noch um ein wenig Geduld."

Weiter heißt es:

"Gerne können Sie uns jederzeit noch voll motiviert weitere Details Ihres Lebens und so übermitteln. Das ist immerhin die lustigste Bewerbung, die wir erhalten haben.

Besten Dank

Ich voll gechillt und so von FunCar"

Ob der Bewerber noch einmal vom Autovermieter gehört hat, ist bisher nicht bekannt.

Von Andrea Stettner/Video: Glomex

