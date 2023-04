Vorstellungsgespräch: Sechs Fragen, an denen selbst Führungskräfte häufig scheitern

Von: Anna Heyers

Fragen nach den eigenen Stärken und Schwächen können nicht nur Berufsanfänger im Vorstellungsgespräch aus dem Konzept bringen. Auch erfahrene Mitarbeiter kommen bei einigen Fragen in Schwitzen.

Ganz egal, ob man gerade erst im Berufsleben Fuß fassen möchte oder schon ein alter Hase ist und sich weiterentwickeln möchte: An einem Vorstellungsgespräch kommt man nur selten vorbei. Dabei zeigen zum einen die Bewerber Interesse an der ausgeschriebenen Stelle (mit den richtigen Fragen an den Arbeitgeber zum Beispiel) und zum anderen können die möglichen Vorgesetzten sich ebenfalls ein Bild potenziellen Mitarbeiters machen.

Im Vorstellungsgespräch werden in den meisten Fällen auch ganz typische Fragen gestellt, die man beantworten soll. Hier kommt es aber nicht immer darauf an, ob die Antwort wirklich korrekt ist. Viel eher wollen Personaler hier etwas Neues hören, keine abgedroschenen Klischees, und im Idealfall zudem noch etwas über die Persönlichkeit des Bewerbers erfahren. Und genau bei solchen Fragen kommen selbst die aus dem Rhythmus, die vielleicht sogar selbst schon leitende Stellen innehatten. Im Tagesspiegel gibt CEO-Trainer Jürn-F. Konitzer Tipps, wie Führungskräfte Bewerbungsfragen entspannt entgegensehen können.

Frage 1: „Was können Sie uns über sich erzählen?“

Eine Frage, die mit Vorliebe am Anfang des Gesprächs gestellt wird. Konitzer warnt hier aber davor, den Lebenslauf zu wiederholen. Denn den haben die Teilnehmer des Vorstellungsgespräches vorliegen und schon gelesen. Besser sei es, die Zwei-Minuten-Methoden anzuwenden. Dazu sagt Konitz laut Tagesspiegel: „Zunächst gehen Sie knackig auf maßgebliche Stationen Ihrer Ausbildung und Ihrer beruflichen Laufbahn ein.“ Also am besten die Stationen, die zur ausgeschriebenen Stelle passen und im Idealfall dazu noch besondere Weiterbildungen oder Skills, als Nachweise für die eigene Kompetenz.

Auch eine grobe Skizzierung des erfolgreichen Werdegangs ist hier eine Möglichkeit. Konitzer gibt folgendes Beispiel: „Anfangs habe ich die Installation von Anlagen überwacht, danach eine Lokalgesellschaft geführt. Nach einer Firmenübernahme habe ich die Bereichsleitung übernommen. Später wurde ich zum COO der Konzernholding ernannt.“

Frage 2: „Wo soll Ihre Reise hingehen?“

Eine Frage, die gern unterschätzt wird. Bewerber tendieren laut Konitzer dazu, ihre Ambitionen zu relativieren, zum Beispiel mit Satzanfängen wie „Ich könnte mir vorstellen, dass …“. Das zeige den Personalern nur, dass der potenzielle Mitarbeiter Angst hat, sich festzulegen. Der Trainer rät hier dazu, den eigenen Willen durchaus zu zeigen. Das könne zum Beispiel der Wunsch nach mehr oder der Hauptverantwortung sein, aber genauso auch der Wunsch, in einer ähnlichen Position wie bisher zu arbeiten.

Frage 3: „Was können wir als Unternehmen von Ihnen lernen?“

Eine Frage, mit der Personaler mehr über die Persönlichkeit des Bewerbers herausfinden möchten. Wie bescheiden ist er, wie offen oder aber auch wie arrogant oder selbstsicher? Es ist ein schmaler Grat, auf dem man hier wandeln muss. Generell gilt hier, nicht gleich völlig überzeugt loszulegen. Denn dazu kennt man das Unternehmen eben noch nicht gut genug. Genau das können Bewerber aber durchaus auch zugeben, meint der Experte.

Gleich nach „Das kann ich Ihnen noch gar nicht sagen, da ich weder Unternehmen noch seine Menschen oder die Kultur gut genug kenne“, sollte es aber positiv weitergehen, zum Beispiel so: „Was ich Ihnen aber auf jeden Fall sagen kann ist, wie ich meinen Geschäftsbereich mit 500 Mitarbeitern nach der Firmenübernahme geführt habe, sodass er profitabel wurde.“

Frage 4: „Warum möchten Sie wechseln?“

Bei dieser Frage ist es laut Konitzer wichtig, nicht in die Rechtfertigungsrolle zu rutschen. Besser sei es, eine „Hin zu-Motivation zu entwickeln.“ Bewerber sollten sich hier bewusst machen, was sie eigentlich erreichen möchten – und auf dieser Antwort aufbauen. So könnte sich etwa eine Führungskraft aus der Automobilbranche nach Entlassung aus der vorherigen Stelle neu bewerben. Und zwar laut Tagesspiegel mit der Begründung: „Ich möchte mitgestalten und mein vollständiges Know-how im Kundendienst einsetzen.“ Eine Motivation, die zeigt, dass man der alten Stelle nicht nachtrauert, und der neuen mit Elan entgegenblickt.

Frage 5: „Wo liegt Ihr persönliches Verbesserungspotenzial?“

Eigentlich möchte man im Vorstellungsgespräch glänzen. Eine solche Frage ist da hinderlich, oder? Jein. Man muss sie nur richtig beantworten. Ein Fehler wäre es jetzt, die eigenen Schwächen, etwa Ungeduld, anzusprechen und dann zu sagen, dass man daran arbeiten möchte. Besser sei es laut des Experten, sich auf die aktuelle Position zu beziehen und den Wunsch nach Weiterentwicklung deutlich zu machen. Bonuspunkte gibt es dafür, wenn man Beispiele dafür gibt. So kann etwa ein Vorgesetzter mit Führungsaufgaben das regelmäßige Feedback von Mitarbeitern, Kollegen oder den eigenen Chefs einfordern, um sich selbst weiterzuentwickeln. Auch Coachings oder Trainings zeigen Eigeninitiative.

Frage 6: „Welche Bewertung würden Sie Ihrem letzten Vorgesetzten geben?“

Obacht: Der Personaler prüft gerade Ihr Gefühl für Werte und Loyalität. Wer jetzt über ehemalige Chefs oder Kollegen ablästert, verspielt mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Chancen. Wer allerdings regelmäßig Auseinandersetzungen hatte, könnte sagen, dass der Chef „ein guter Sparringspartner“ gewesen sein. Damit macht man laut Konitzer deutlich, dass es unterschiedliche Meinungen gab, diese sich aber auf Sachen bezogen, nicht auf Personen.