„Gehen Sie nach Hause“: Firma erinnert Mitarbeiter täglich an Feierabend

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Den Feierabend vergessen, das wird den meisten Mitarbeitern wohl eh nicht passieren. Eine indische Firma hilft ein bisschen nach – hier werden Mitarbeiter nach Hause geschickt.

Es gibt viele verschiedene Arbeitsmodelle: Vollzeit, Teilzeit, Gleitzeit – das sind nur einige. In Zeiten von New Work und dem Arbeitswandel gibt es immer wieder neue Herangehensweisen, die das Arbeitsleben verändern. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören Überstunden zu dem Job dazu und somit rückt der Feierabend regelmäßig ein Stück weiter in die Ferne. Rund 4,5 Millionen Menschen haben in Deutschland im Jahr 2021 Überstunden gemacht. Davon seien 22 Prozent der Mehrarbeit unbezahlt geblieben, informiert das Statistische Bundesamt.

Gezwungener Feierabend? Firma schickt Mitarbeiter nach Hause

Eine Erinnerung an den eigenen Feierabend? Eine Firma schickt eine Warnmeldung auf den PC. © Giorgio Fochesato/Imago

Die indische Firma SoftGrid Computers schickt abends ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Erinnerung an den Feierabend. Diese Information erscheint über das Computersystem und zeigt eine Warnung an – die Mitarbeiter lesen dann folgende Sätze, wie die Personalerin des Unternehmens auf LinkedIn teilt.

Warnung!!! Ihre Arbeitszeit ist vorbei. Das Bürosystem wird in zehn Minuten heruntergefahren. Gehen Sie bitte nach Hause.

Ziel sei es, wie Khandelwal in ihrem LinekdIn-Post weiter ausführt, die Work-Life-Balance der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Das Portal NBCnews schreibt, dass die meisten von ihnen dieses Vorgehen begrüßten, weil sie dadurch ein Zeitmanagement bei der Arbeit etablieren könnten. Dies sei in Indien in technischen Unternehmen nicht üblich.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Erinnerung an den Feierabend: LinkedIn-Nutzer sind geteilter Meinung

„Was passiert, wenn Kunden mit etwas Unvorhergesehenem kommen und Mitarbeiter deswegen Überstunden machen müssen?“

„Ich liebe es.“

„Gott, ich würde das hassen. Lasst mich entscheiden, wie und wann ich arbeite. Manchmal arbeite ich in den frühen Morgenstunden, mal am Abend. Lasst mich entscheiden, wann ich mehr schaffe.“

„Ich bin ein Workaholic – in ein solches Arbeitsumfeld passe ich nicht rein.“

„Richtig eindrucksvoll.“

„Nein, danke. Ich will mehr Flexibilität.“

„Was macht man da, wenn man vergessen hat, zu speichern?“

Neun Dinge, die jeder heimlich im Büro macht Fotostrecke ansehen

Volles Überstundenkonto? Stimmen Sie mit ab.

Feierabend-Anzeige in Firma leicht zu umgehen?

So richtig gut kommt die Idee zumindest bei LinkedIn-Nutzern nicht weg, unter anderem die Unflexibilität wird kritisiert. Khandelwal sagt gegenüber NBCnews, dass diese Anzeige kein Ultimatum sei: „Es dient als Erinnerung für unsere Mitarbeiter. Mit einem einfachen Neustart können sie die Arbeit wieder aufnehmen, wenn das nötig ist.“ Damit kann die Anzeige folglich einfach umgangen werden.