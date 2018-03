Dieser Fehler vor dem Bewerbungsgespräch kann den Job kosten

Da bereiten sich Bewerber akribisch auf ihr Bewerbungsgespräch vor - und dann das! Mit diesem Fehler treten Sie massiv ins Fettnäpfchen eines jeden Personalers.

Sie haben eine Einladung zum Bewerbungsgespräch erhalten und bereiten sich seit Tagen darauf vor. Doch schon bevor Sie nur einen Fuß in die Tür der Firma setzen, begehen viele von uns einen Fehler, der dämlicher nicht sein könnte - weil er einfach unnötig ist.

Vor dem Bewerbungsgespräch: Dieser Fehler ist das größte No-Go für Personaler

Fast alle Personaler der Befragung von "Simply Hired" sind sich einig: Zu spät kommen ist das größte No-Go bei Bewerbungsgesprächen. Denn wer sich verspätet, ist nicht nur unhöflich, sondern begeht schon vor dem ersten Treffen einen Vertrauensbruch, der für Personaler und potentielle Chefs nur schwer zu kitten ist.

So sieht das auch William Vanderbloemen, CEO und Gründer der Vanderbloemen Search Group: "In seinem Kern ist ein Bewerbungsgespräch ein Vertrag zwischen Ihnen und mir", erklärt der erfahrene Unternehmer dem Online-Portal Moneyish. "Und wenn Sie diesen allerersten Vertrag, den wir haben, nicht einhalten können, vor allem, wenn Sie versuchen, mich zu beeindrucken, sagt mir das, dass Sie wahrscheinlich nicht dazu in der Lage sein werden, irgendeinen anderen Vertrag einzuhalten, den ich Ihnen anvertrauen würde, wenn Sie in meinem Team wären."

Bewerbungsgespräch: Was tun, wenn man zu spät kommt?

Natürlich kann es hin und wieder vorkommen, dass Sie sich auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch verspäten - sei es, weil Sie im Stau stecken, kein Parkplatz frei ist oder Sie den Eingang zur Firma schlicht nicht finden.

In diesem Fall raten Experten, den Gesprächs-Partner so früh wie möglich telefonisch zu informieren (Telefonnummer vorher notieren!). Dann sollten Sie aber auch einen guten Grund nennen, wieso Sie zu spät kommen, etwa "es gab einen Unfall auf der Strecke, deshalb verspäte ich mich um ca. 10 Minuten". Endlich angekommen, sollten Sie sich auf jeden Fall für Ihr Zuspätkommen entschuldigen. So haben Sie zumindest die Chance, Ihren Fauxpax noch auszubügeln.

