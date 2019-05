Fast 100 Prozent mehr Gehalt: In diesen Jobs lohnt sich Berufserfahrung

Berufserfahrung macht sich bezahlt - aber bei welchen Jobs sind die Gehaltssprünge am größten?

Beim Berufseinstieg ist meist noch nicht mit Spitzengehältern zu rechnen. Doch in manchen Jobs steigt das Gehalt mit den Jahren rasant an. Welche sind das?

In welchen Berufen steigen die Gehälter mit zunehmender Berufserfahrung am stärksten an? Dieser Frage sind die Analysten des Vergleichsportals Gehalt.de nachgegangen und haben hierfür 22.795 Gehaltdaten untersucht.

In diesen Akademikerberufen sind die größten Gehaltssprünge drin

Patentingenieure können ihr jährliches Gehalt im Laufe ihres Berufslebens um 94 Prozent steigern – von circa 50.100 Euro zum Berufseinstieg steigt es nach neun Jahren auf 97.100 Euro. Damit liegen Patentingenieure unter den akademischen Berufsgruppen auf dem ersten Platz der Untersuchung. Beschäftigte im Business Development (+84 Prozent) und Justitiare (+75 Prozent) dürfen sich ebenfalls über einen starken Gehaltsanstieg freuen. Rechtsanwälte verdienen anfangs 51.300 Euro und nach neun Jahren rund 71.600 Euro im Jahr – der Zuwachs von 25 Prozent ist damit verhältnismäßig schwach.

Weniger starke Gehaltszuwächse für Nicht-Akademiker

Zudem untersuchten die Analysten Berufe für Beschäftigte ohne Studienabschluss. Hier können Firmenkundenberater im Bankenwesen ihr Einstiegsgehalt nach neun Jahren von 43.900 Euro auf 71.600 Euro erhöhen (+63 Prozent). Auf dem zweiten Rang liegt das Gehaltsplus von Versicherungsberatern (+49 Prozent): Hier klettert das Jahreseinkommen innerhalb von neun Jahren von 33.700 Euro auf 50.200 Euro.

"Berufserfahrung macht sich im Gehalt immer bemerkbar. Je länger Beschäftigte ihren Beruf ausüben, desto schneller und sicherer können sie ihre Aufgaben erledigen. Das spart Zeit und Geld", erklärt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.

Gehaltsplus von fünf Prozent für Kellner

Kellner und Friseure können nach neun Jahren im Beruf hingegen nur einen Gehaltsanstieg zwischen 5 Prozent und 7 Prozent verzeichnen. Die Einstiegsgehälter in beiden Berufsgruppen liegen unter 23.000 Euro und steigen nach neun Jahren um circa 1.000 Euro an. Das Einkommen von Berufskraftfahrern (27.700 Euro) nimmt mit 9 Prozent ebenfalls verhältnismäßig schwach zu und liegt nach neun Jahren bei 29.600 Euro. "Beschäftigte, die ihr Einkommen deutlich steigern möchten, sollten öfter die Stelle wechseln, sich weiterbilden und leitende Positionen anstreben", so Bierbach abschließend.

Top-Berufe für Akademiker/-innen

Berufe < 3 Jahre 3-6 Jahre > 9 Jahre Gehaltsanstieg Gehaltsanstieg in Prozent Patentingenieur/-in 50.050 Euro 65.586 Euro 97.125 Euro 47.075 Euro 94 Prozent Business Developer/-in 47.356 Euro 57.041 Euro 86.935 Euro 39.579 Euro 84 Prozent Justitiar/-in 47.786 Euro 61.951 Euro 83.659 Euro 35.873 Euro 75 Prozent Berufe für Akademiker/-innen mit geringem Gehaltsanstieg

Berufe < 3 Jahre 3-6 Jahre > 9 Jahre Gehaltsanstieg Gehaltsanstieg in Prozent Rechtsanwältin bzw. -anwalt 51.293 Euro 59.205 Euro 64.174 Euro 12.881 Euro 25 Prozent Ingenieur/-in Konstruktion 47.887 Euro 52.344 Euro 65.586 Euro 17.699 Euro 37 Prozent Key Account Manager/-in für Investitionsgüter 65.578 Euro 75.000 Euro 94.741 Euro 29.163 Euro 44 Prozent

Top-Berufe für Beschäftigte ohne Studienabschluss

Berufe < 3 Jahre 3-6 Jahre > 9 Jahre Gehaltsanstieg Gehaltsanstieg in Prozent Firmenkundenbetreuer/-in in der Bank 43.900 Euro 52.849 Euro 71.561 Euro 27.661 Euro 63 Prozent Versicherungsberater/-in 33.700 Euro 37.554 Euro 50.249 Euro 16.549 Euro 49 Prozent System- und Netzadministrator/-in 32.872 Euro 37.500 Euro 48.600 Euro 15.728 Euro 48 Prozent

Berufe für Beschäftigte ohne Studienabschluss mit geringem Gehaltsanstieg

Berufe < 3 Jahre 3-6 Jahre > 9 Jahre Gehaltsanstieg Gehaltsanstieg in Prozent Kellner/-in 22.894 Euro 23.750 Euro 24.000 Euro 1.106 Euro 5 Prozent Friseur/-in 20.192 Euro 20.607 Euro 21.515 Euro 1.323 Euro 7 Prozent Berufskraftfahrer/-in 27.114 Euro 28.164 Euro 29.553 Euro 2.439 Euro 9 Prozent

Quelle: www.gehalt.de

