Das macht einen guten Bewerber wirklich aus: Diesen Faktor unterschätzen viele

Bewerber, die sämtliche Kriterien der Stellenanzeige erfüllen, geben nicht unbedingt die besten Mitarbeiter ab, sagen zwei Management-Experten.

Der perfekte Bewerber weiß bereits alles über die Firma, erfüllt sämtliche in der Stellenanzeige aufgeführte Kriterien und beantwortet jede Frage im Bewerbungsgespräch richtig und charmant.

Falsch! In ihrem Buch "Nine Lies About Work: A Freethinking Leader’s Guide to the Real World" räumen Marcus Buckingham und Ashley Goodall, Personalberater von Facebook, mit solchen Mythen auf.

Seine Stärken machen einen guten Bewerber aus

Die Bewerber, die sich gut verkaufen können, sind nicht automatisch die fähigsten Mitarbeiter. Die kantigeren Menschen werden nach Meinung der Autoren unterschätzt. Diese haben, wie der Business Insider zitiert, "eine einmalige Kombination aus ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, in denen sie ausgezeichnet sind". Wenn sie diese Fähigkeiten im Beruf anwenden können, sind sie die wertvolleren Mitarbeiter. Dies hat eine Gallup-Studie herausgefunden. Viele große Firmen handeln bereits nach diesen Erkenntnissen.

Jede neue Führungskraft bei Facebook soll laut Business Insider ein persönliches Coaching bekommen, wie sie an ihren Stärken arbeiten kann. Um Facebook zu einer auf Stärken basierenden Firma zu machen, sollen sie auch ihre Angestellten danach einstellen, statt zu versuchen, deren Schwächen zu verbessern.

Doch lieber die besten Mitarbeiter fördern?

Nicht alle Experten halten dieses auf Stärken basierende Konzept für zukunftsträchtig. Denn so würden die Stärken aller gefördert statt der besten Mitarbeiter, argumentiert Tomas Chamorro-Premuzic, Psychologie-Professor an der Columbia University und HR-Experte bei der Manpower Group, in der "Havard Business Review".

