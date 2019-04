Bewerbung: So rocken Sie mit dem ersten Satz Ihr Anschreiben

"Hiermit möchte ich mich bewerben...": Beginnt Ihr Anschreiben so? Das sollten Sie noch einmal überdenken - und sich stattdessen von der langweiligen Masse abheben.

Personaler bekommen teilweise viele hundert Bewerbungen auf eine ausgeschriebene Stelle. Wer da nicht aus der Masse heraussticht, der wird ganz einfach untergehen.

Darum ist der erste Satz im Anschreiben so wichtig

Sehen Sie also zu, dass Sie den Personaler schon mit dem ersten Satz Ihres Anschreibens einfangen. Nur so wird er sich Ihre Bewerbung genauer ansehen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Doch mit ein paar Tricks und Kniffen kriegen Sie das hin.

Statt zu schreiben, dass Sie sich mit Ihrem Anschreiben auf die ausgeschriebene Stelle bewerben wollen, probieren Sie es doch mit etwas Interessanterem. Dass Sie sich bewerben möchten, wird durch Ihre Bewerbung ja ohnehin klar - sonst hätten Sie die Unterlagen ja gar nicht erst abgeschickt.

Eine Möglichkeit, sich von den Mitbewerbern abzuheben, ist zum Beispiel, dass Sie auf aktuelle Entwicklungen eingehen, die das Unternehmen betreffen, bei dem Sie sich bewerben möchten. Dabei kann es sich um die Eröffnung einer Zweigstelle, einen neuen Web-Auftritt oder eine Umstrukturierung handeln.

Eine weiterer Ansatz ist es, direkt zu erwähnen, warum Sie das Unternehmen und die Stelle so attraktiv finden - und warum Sie dafür der oder die Richtige sind. Gehen Sie dabei ruhig darauf ein, dass Sie sich schon seit vielen Jahren mit dem Unternehmen und seinen Leistungen beschäftigen oder warum Sie so eine positive Sichtweise darauf haben. Gehen Sie dabei argumentativ vor und belegen Sie Ihre Aussage mit Beispielen, sonst wirken derartige Aussagen rasch platt oder gehaltlos.

Übrigens: Wichtig ist es auch, nicht direkt mit langen Schachtelsätzen anzufangen. Teilen Sie Ihren ersten Satz lieber in drei einzelne auf, in denen Sie alles verständlich und konkret schildern. So bleibt der Leser am Ball und Ihre Chancen erhöhen sich, dass man Sie als potentiellen Arbeitnehmer wahrnimmt.

